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05:16 (мск), источник: Lenta.Ru

Порошенко назвал Путина главным противником на выборах

Президент Украины Петр Порошенко раскрыл, кого считает своим главным оппонентом на предстоящих выборах. Об этом он рассказал в эфире телеканала ICTV.

Источник: Reuters

Украинский лидер заявил, что его единственный противник — президент России Владимир Путин, тогда как остальные кандидаты на высший государственный пост Украины «боятся это делать».

Все, что ослабляет Украину, усиливает Путина. Наш сегодняшний выбор — или мы за Украину, или мы за Россию.
Петр Порошенко
президент Украины

Своим главным союзником Порошенко назвал «украинский народ».

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26 марта Порошенко обвинил Россию в подготовке плана по срыву президентских выборов на Украине. По его словам, Кремль хочет использовать избирательный процесс для дестабилизации ситуации в стране. «Речь идет уже не только о вмешательстве в выборы для того, чтобы обеспечить выигрыш выгодных для Москвы кандидатов», — сказал он, не став называть конкретные имена.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта. Лидерами предвыборной гонки являются шоумен Владимир Зеленский, экс-премьер Юлия Тимошенко, действующий президент Петр Порошенко и основатель «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко.

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