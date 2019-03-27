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09:18 (мск), источник: Известия

Генсек НАТО назвал легитимными бомбардировки Югославии в 1999 году

Воздушные удары авиации НАТО по Союзной Республике Югославия (СРЮ) в 1999 году являлись легитимными и оправданными. С таким заявлением выступил генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Источник: AP 2019

В интервью сербскому агентству «Tanjug» он заявил, что бомбардировки не были направлены против народа Югославии, а роль альянса заключалась в защите гражданского населения.

В свете этого кризиса, применение силы со стороны НАТО было необходимо и легитимно. Целью было остановить военные акции и репрессии против гражданского населения в Косово и обеспечить возвращение беженцев, а гуманитарным организациям дать туда доступ.

Он подчеркнул, что поставленные задачи были выполнены.

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При этом он отметил, что выразил соболезнования «семьям и всем, кто во время интервенции потерял кого-то с обеих сторон конфликта».

Бомбардировки Союзной Республики Югославии силами НАТО начались 24 марта и закончились 10 июня 1999 года. Военная операция, носившая название «Союзная сила», была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН, на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ проводят этнические чистки в косовской автономии.

По оценкам югославской стороны, за время бомбардировок общее число погибших гражданских лиц превысило 2,5 тыс. человек.

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