Генсек НАТО назвал легитимными бомбардировки Югославии в 1999 году

В интервью сербскому агентству «Tanjug» он заявил, что бомбардировки не были направлены против народа Югославии, а роль альянса заключалась в защите гражданского населения.
Он подчеркнул, что поставленные задачи были выполнены.
При этом он отметил, что выразил соболезнования «семьям и всем, кто во время интервенции потерял кого-то с обеих сторон конфликта».
Бомбардировки Союзной Республики Югославии силами НАТО начались 24 марта и закончились 10 июня 1999 года. Военная операция, носившая название «Союзная сила», была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН, на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ проводят этнические чистки в косовской автономии.
По оценкам югославской стороны, за время бомбардировок общее число погибших гражданских лиц превысило 2,5 тыс. человек.