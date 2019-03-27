Reuters: Россия перебросила в Венесуэлу кибервоенных
Российский МИД ранее напомнил о соглашении, которое позволяет РФ предоставлять военную помощь Венесуэле.
Российский МИД ранее напомнил о соглашении, которое позволяет РФ предоставлять военную помощь Венесуэле.
Среди переброшенных в Венесуэлу 24 марта военных из России есть специалисты из российских кибервойск, сообщает агентство Reuters со ссылкой на анонимного собеседника в правительстве США.
Целью российских сил в Венесуэле, включая и кибервоенных, будет защита официальной власти и сохранение влияния Москвы в Латинской Америке, считают в Вашингтоне. Также собеседник Reuters напомнил о российских интересах, связанных с инвестициями в Венесуэлу и общим членством двух стран в нефтяном соглашении ОПЕК.
МИД РФ ранее напомнил, что между Россией и Венесуэлой с 2001 года существует соглашение о
24 марта стало известно о прибытии в Венесуэлу группы из около 100 российских военных. Местные СМИ опубликовали фотографии и видео российских самолетов Ту-154 и Ан-124, приземлившихся в аэропорту Каракаса.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро 24 марта во время выступления перед своими сторонниками в Каракасе заявил, что провозгласивший себя временным президентом лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо готовил план по его убийству. Глава государства подчеркнул, что спецслужбы Венесуэлы сумели своевременно раскрыть план покушения и предотвратить его, и пообещал новые аресты заговорщиков.
С середины января 2019 года в Венесуэле продолжается политический кризис. 23 января спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо на митинге в Каракасе объявил себя временным главой государства. Его поддерживают в США и европейских странах. Действующего главу государства Николаса Мадуро, в качестве законного лидера латиноамериканской республики признают Россия, Мексика, Куба, Китай и еще несколько государств. В Москве назвали «президентский статус» лидера венесуэльской оппозиции несуществующим и заявили о необходимости диалога с Вашингтоном для решения политического кризиса в Боливарианской Республике.