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14:09 (мск), источник: Daily Storm

Reuters: Россия перебросила в Венесуэлу кибервоенных

Российский МИД ранее напомнил о соглашении, которое позволяет РФ предоставлять военную помощь Венесуэле.

Источник: Daily Storm / Jaap Arriens

Среди переброшенных в Венесуэлу 24 марта военных из России есть специалисты из российских кибервойск, сообщает агентство Reuters со ссылкой на анонимного собеседника в правительстве США.

По мнению американских властей, военные эксперты по ведению борьбы в киберпространстве должны следить за противниками «режима Мадуро» и защищать объекты правительственной инфраструктуры.

Целью российских сил в Венесуэле, включая и кибервоенных, будет защита официальной власти и сохранение влияния Москвы в Латинской Америке, считают в Вашингтоне. Также собеседник Reuters напомнил о российских интересах, связанных с инвестициями в Венесуэлу и общим членством двух стран в нефтяном соглашении ОПЕК.

МИД РФ ранее напомнил, что между Россией и Венесуэлой с 2001 года существует соглашение о военно-техническом сотрудничестве, согласно которому российские военные и специалисты могут быть переброшены в Венесуэлу без согласования с Национальной ассамблеей (парламентом страны). «Не дело технического органа указывать независимому государству, с кем и как развивать сотрудничество», — ответила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова на критику действий России со стороны Организации американских государств (ОАГ).

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24 марта стало известно о прибытии в Венесуэлу группы из около 100 российских военных. Местные СМИ опубликовали фотографии и видео российских самолетов Ту-154 и Ан-124, приземлившихся в аэропорту Каракаса.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро 24 марта во время выступления перед своими сторонниками в Каракасе заявил, что провозгласивший себя временным президентом лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо готовил план по его убийству. Глава государства подчеркнул, что спецслужбы Венесуэлы сумели своевременно раскрыть план покушения и предотвратить его, и пообещал новые аресты заговорщиков.

﻿С середины января 2019 года в Венесуэле продолжается политический кризис. 23 января спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо на митинге в Каракасе объявил себя временным главой государства. Его поддерживают в США и европейских странах. Действующего главу государства Николаса Мадуро, в качестве законного лидера латиноамериканской республики признают Россия, Мексика, Куба, Китай и еще несколько государств. В Москве назвали «президентский статус» лидера венесуэльской оппозиции несуществующим и заявили о необходимости диалога с Вашингтоном для решения политического кризиса в Боливарианской Республике.

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Двоевластие и попытка переворота в Венесуэле. Главное

Как развивается кризис в Боливарианской Республике.

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