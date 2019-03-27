Жительницам сел могут продлить рабочий день
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Жительницам сельской местности могут продлить рабочую неделю на четыре часа, сообщили журналистам в
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Жительницам сельской местности могут продлить рабочую неделю на четыре часа, сообщили журналистам в
Сейчас в ведомстве решается вопрос о том, нужно ли сохранять норму об укороченной рабочей неделе для женщин, проживающих в селах: она действует с 1990 года и составляет 36 часов вместо 40. При этом в Минтруде отказались пояснять, с чем связано рассмотрение таких мер.
Инициатива включена в план мероприятий Российской трехсторонней комиссии на первое полугодие 2019 года.
В министерстве отметили, что консультации по этому вопросу между профсоюзами, работодателями, правительством продолжаются.