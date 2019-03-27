Совфед одобрил закон об ужесточении наказания для лидеров ОПГ
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Совет Федерации одобрил президентский закон, ужесточающий уголовную ответственность для криминальных авторитетов и организаторов преступных сообществ.
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Совет Федерации одобрил президентский закон, ужесточающий уголовную ответственность для криминальных авторитетов и организаторов преступных сообществ.
Согласно документу, за создание или руководство ОПГ осужденные будут наказываться лишением свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом до пяти миллионов рублей.
За участие в собраниях организаторов — от 12 до 20 лет со штрафом до миллиона рублей.
Преступления, совершенные лицом высшего положения в преступной иерархии, повлекут лишение свободы на период от 15 до 20 лет со штрафом до пяти миллионов рублей и с ограничением свободы от года до двух лет. Не исключено и пожизненное лишение свободы.
Кроме того, за «занятие высшего положения в преступной иерархии» предусматривается отдельный вид наказания — от восьми до 15 лет со штрафом до пяти миллионов рублей.
Дальше закон поступает на подпись к президенту.