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10:41 (мск), источник: РИА Новости

Совфед одобрил закон об ужесточении наказания для лидеров ОПГ

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Совет Федерации одобрил президентский закон, ужесточающий уголовную ответственность для криминальных авторитетов и организаторов преступных сообществ.

Источник: РИА "Новости"

Согласно документу, за создание или руководство ОПГ осужденные будут наказываться лишением свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом до пяти миллионов рублей.

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За участие в собраниях организаторов — от 12 до 20 лет со штрафом до миллиона рублей.

Преступления, совершенные лицом высшего положения в преступной иерархии, повлекут лишение свободы на период от 15 до 20 лет со штрафом до пяти миллионов рублей и с ограничением свободы от года до двух лет. Не исключено и пожизненное лишение свободы.

Кроме того, за «занятие высшего положения в преступной иерархии» предусматривается отдельный вид наказания — от восьми до 15 лет со штрафом до пяти миллионов рублей.

Закон исключает возможность условного осуждения. Вместе с тем человек, ранее состоявшее в ОПГ, но покинувший его или сотрудничающий с полицией, от уголовной ответственности освобождается.

Дальше закон поступает на подпись к президенту.

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