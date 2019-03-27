Совфед одобрил закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Сенаторы одобрили закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума.
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Сенаторы одобрили закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума.
Теперь сначала будет устанавливаться социальная доплата для доведения пенсии до прожиточного минимума в регионе, а потом — осуществляться индексация.
Также законом предусматривается перерасчет по новым правилам с 1 января 2019 года.
Инициатива была разработана для реализации положений послания Владимира Путина о борьбе с бедностью в России.
По словам главы социального комитета верхней палаты парламента Валерия Рязанского, выплаты коснутся 3,9 миллиона человек.
Первый
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин сообщил, что выплаты по новому порядку могут начаться уже в мае.