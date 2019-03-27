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11:35 (мск), источник: РИА Новости

Совфед одобрил закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Сенаторы одобрили закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума.

Источник: РИА "Новости"

Теперь сначала будет устанавливаться социальная доплата для доведения пенсии до прожиточного минимума в регионе, а потом — осуществляться индексация.

Таким образом, материальное обеспечение неработающего пенсионера ежегодно будет превышать уровень прожиточного минимума на сумму индексации.

Также законом предусматривается перерасчет по новым правилам с 1 января 2019 года.

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Инициатива была разработана для реализации положений послания Владимира Путина о борьбе с бедностью в России.

По словам главы социального комитета верхней палаты парламента Валерия Рязанского, выплаты коснутся 3,9 миллиона человек.

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявлял ранее, что доиндексацию по новым принципам произведут при очередных выплатах, ресурсы в бюджете на эти цели есть. В текущем году ее оценивают в 15−20 миллиардов рублей.

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин сообщил, что выплаты по новому порядку могут начаться уже в мае.

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