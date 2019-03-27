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12:04 (мск), источник: РИА Новости

Суд в Литве приговорил экс-министра обороны СССР Язова к 10 годам тюрьмы

ВИЛЬНЮС, 27 мар — РИА Новости. Вильнюсский окружной суд признал виновными по делу о событиях 13 января в 1991 году у Вильнюсской телебашни бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и экс-офицера КГБ Михаила Головатова, передает Sputnik Литва.

Источник: РИА "Новости"

«Обоих россиян судили заочно. Суд признал их виновными “в преступлениях против человечности и военных преступлениях”. Головатова осудили на 12 лет тюрьмы, а Язова — на десять лет», — говорится в сообщении.

В суде началось заседание по делу о событиях 13 января 1991 года, на нем также должен быть вынесен приговор гражданам РФ Юрию Мелю и Геннадию Иванову. Ранее в посольстве РФ в Вильнюсе сообщили, что российским дипломатам было отказано в присутствии на судебном заседании из-за того, что «в суде нет мест».

В 2016 году в Литве начались судебные заседания по «делу о событиях 13 января».

Литовская прокуратура утверждает, что люди, которые вышли на акции протеста и погибли у Вильнюсской телебашни в январе 1991 года, были убиты советскими солдатами, однако никаких доказательств не предоставляет.

Среди подсудимых есть два российских гражданина: Юрий Мель, задержанный в Литве в 2014 году, и Геннадий Иванов — бывший военный, живущий в балтийской республике. Обвинение требовало приговорить Меля к 16 годам тюрьмы с учетом срока ареста с 2014 года, Иванова — к 12 годам.

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Верховный совет Литвы 11 марта 1990 года объявил о восстановлении независимости республики. В январе 1991 года в Литве начались несанкционированные акции протеста, в республику были переброшены бойцы спецподразделений. В ночь на 13 января колонна советской бронетехники направилась в центр Вильнюса. В ходе столкновений у телецентра погибли 14 человек, свыше 600 были ранены.

Госдума РФ приняла заявление о судебном процессе по так называемому «делу 13 января» о событиях 1991 года в Литве, назвав его «политическим процессом в худших традициях “карательной юстиции”, который никак не связан с защитой прав и свобод человека». В июле 2018 года Следственный комитет РФ возбудил дело против генпрокуроров и судей Литвы о привлечении невиновных к ответственности по итогам расследования событий в Вильнюсе в 1991 году.

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В Вильнюсе российских дипломатов и журналистов не пустили на суд о событиях 1991 года
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12:27 (мск)© Ньюстюб
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