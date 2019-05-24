Кто придет на место Терезы Мэй? Краткий гид по возможным кандидатам

14:02 (мск), источник: ТАСС
Политический обозреватель газеты The Sunday Times Тим Шипман писал, что фактический заместитель главы правительства Дэвид Лидингтон является фаворитом на место премьера. С 2010 по 2016 год он занимал должность государственного министра по делам Европы в
Лидингтон относился к числу римейнеров, то есть сторонников того, чтобы остаться в ЕС. The Guardian отмечает, что чиновник пользуется большим уважением рядовых членов парламента (так называемых заднескамеечников), но его позиция по Brexit может только усилить сумятицу в стане консерваторов.
Министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Гоув — убежденный и последовательный евроскептик. В первом кабинете Дэвида Кэмерона он занимал должности министра образования, главного парламентского организатора («кнута») тори, а также парламентского секретаря Казначейства. Во втором — стал министром юстиции и
Гоув поддерживал заключенную Мэй сделку по выходу из ЕС и полагал, что «сейчас не время менять капитана корабля» (то есть отправлять ее в отставку). В то же время министр воспринимается как кандидат, способный сплотить консерваторов, с одной стороны, а с другой — открытый к более мягкому варианту Brexit, что может устроить римейнеров. Впрочем, как отмечает
Нынешний глава МИД,
За плечами Ханта — портфель министра культуры, СМИ и спорта (в том числе подготовка к Олимпийским играм 2012 года). В 2018 году он побил рекорд по пребыванию в должности министра здравоохранения Великобритании, проведя на этом посту шесть лет.
Бывший глава МИД и один из архитекторов Brexit остается видной фигурой на британской политической арене и одним из самых ярых критиков Терезы Мэй. В 2016 году Джонсона рассматривали как вероятного преемника Кэмерона, но политик отозвал свою кандидатуру после того, как в гонку за премьерство вступил его соратник Гоув.
Потенциальное выдвижение Джонсона поддерживал президент США Дональд Трамп. В прошлом году
Бывший министр по вопросам Brexit наряду с Борисом Джонсоном фигурировал в списке наиболее вероятных преемников Мэй. Однако Рааба воспринимают как менее противоречивую фигуру по сравнению с
О своих премьерских амбициях он не говорит в открытую и пока лишь ограничивается словами «никогда не говори никогда».
Министр внутренних дел Великобритании, Джавид голосовал за то, чтобы остаться в ЕС (как и Тереза Мэй). The Times отмечала его пятилетний опыт пребывания на постах министра и заместителя министра в четырех разных ведомствах и называла претендентом, который способен объединить расколотую Консервативную партию.
Он — выходец из семьи бедных пакистанских иммигрантов, окончивший государственную, а не частную школу и не самый престижный университет.
Лидер оппозиционной Лейбористской партии остается одним из фаворитов букмекеров на пост премьера и угрозой для консерваторов.
При этом лейбористы завоевали бы в Палате общин 316 мест и сформировали бы правительство парламентского меньшинства.
Сам политик не раз указывал на то, что считает наилучшим вариантом в сложившемся «тупике» проведение досрочных всеобщих парламентских выборов. Корбин выступает против сделки Мэй, но призывает уважать итоги референдума 2016 года о выходе Великобритании из ЕС.
Премьер ранее пообещала однопартийцам уйти в отставку, как только страна выйдет из состава ЕС. Однако Палата общин трижды (15 января, 12 марта и 29 марта) отвергала ее сделку по Brexit. Вывести «бракоразводный процесс» из политического тупика Мэй так и не смогла, и ей пришлось направить ЕС повторный запрос об отсрочке. По итогам состоявшегося экстренного саммита ЕС 11 апреля было решено перенести дату Brexit на 31 октября.
В четвертый раз выносить сделку на голосование Тереза Мэй не стала. 24 мая она объявила, что приняла решение уйти в отставку с поста лидера правящей в Великобритании Консервативной партии и, соответственно,
Артур Громов