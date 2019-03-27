Новый мэр Белгорода принял присягу под марш из «Звездных войн»
Новый мэр Белгорода Юрий Галдун принял присягу под музыку из «Звездных войн». Видео с мероприятия опубликовано в
Новый мэр Белгорода Юрий Галдун принял присягу под музыку из «Звездных войн». Видео с мероприятия опубликовано в
Выборы градоначальника состоялись 26 марта. За Галдуна проголосовали 30 депутатов, четыре бюллетеня для голосования оказались испорченными.
За других кандидатов — главу ТСЖ Оксану Михайлик и главного инженера филиала ПАО «Квадра» Виктора Горлова — никто не проголосовал.
«Единственным неожиданным моментом явился тот факт, что принимать присягу Юрий Галдун вышел под музыку из “Звездных войн”. Несколько символично», — пишет kp.ru.