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13:38 (мск), источник: Daily Storm

В Совфеде предложили запретить премьеру фильма «Братство» Павла Лунгина

Сенаторы объяснили это тем, что в картине нет патриотического воспитания.

Источник: РИА "Новости"

Зампред комитета по образованию Совета Федерации, полковник КГБ в запасе Игорь Морозов на заседании верхней палаты 27 марта предложил воздействовать на Министерство культуры и на режиссера Павла Лунгина, чтобы не допустить 9 мая премьеры фильма «Братство». По его словам, лента искажает правду о войне в Афганистане и советских воинах, которые представлены в ней как мародеры, и не содержит патриотического воспитания. Такой вывод сенатор сделал, посетив вместе с коллегами закрытый показ «Братства» в Минкульте. Представитель Лунгина сообщила Daily Storm, что фильм получил прокатное удостоверение и дата премьеры согласована с министерством.

Мастерски, по-лунгински сняты сцены боевых операций, но они просто растворяются в тех воинских преступлениях, которые протекают на протяжении всего этого фильма. И объяснить это творческой фантазией режиссера — и пусть даже коммерческим замыслом продюсера — просто невозможно. Вчерашняя дискуссия показала, что на этом фильме нельзя воспитывать молодежь, развивать чувство патриотизма, особенно в условиях информационной войны.
Игорь Морозов

Сенатор отметил, что не хочет повторения широкой дискуссии, как это было с фильмом «Матильда».

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«Но, Валентина Ивановна, мы должны понимать, что сегодня ветеранские организации работают с юнармией, работают по восстановлению ДОСААФ — и нужны фильмы патриотического содержания. Фильм Лунгина, к сожалению, не относится к этой категории. А ведь Афганская война дала нам 86 героев СССР и шесть героев России… Не такого фильма ожидали мы», — подчеркнул Морозов. Он предложил дать протокольное поручение, чтобы картина не вышла в прокат 9 мая, как планировали.

«Для такого праздника у нас есть другое кино. А фильм Лунгина “Братство” никак не соответствует названию, которое он ему дал», — добавил сенатор.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала Игоря Морозова, однако не стала давать поручение:

Я бы воздержалась давать протокольное поручение. Надо, чтобы ветеранские организации продолжили диалог с режиссером этого фильма, вы подключились к этой работе. Уместна дискуссия. Но всегда творческие процессы — это очень тонкая материя, и никакими протокольными поручениями это не решается.

Представитель Павла Лунгина сообщила Daily Storm, что фильм «Братство» получил прокатное удостоверение и дата премьеры согласована с министерством, поэтому «запретить ничего нельзя». Кинопрокатчики, по ее словам, уже ставят картину в сетку показа.

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