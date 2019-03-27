На Украине возбудят дело из-за поездки политиков Бойко и Медведчука в Москву

«Производство будет зарегистрировано и соответствующая реакция не заставит себя ждать», — сказал генпрокурор, выступая на заседании кабинета министров Украины в среду, отвечая на соответствующие замечания министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.
«Уважаемый господин премьер-министр, уважаемый господин министр внутренних дел, с вашего позволения сообщу о том, что сегодня будет зарегистрировано производство о незаконном пересечении границы. Но вопрос не только к аэрослужбе, но и к пограничной службе, которая выпустила этих лиц вопреки установленному порядку», — добавил он.
Как сообщалось, 22 марта Бойко и Медведчук провели встречу в Москве с премьером РФ Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером и обсудили вопросы поставок газа. В ходе переговоров Миллер поддержал предложение Медведчука вернуться к идее о создании консорциума по управлению газотранспортной системой Украины.
В этот же день Служба безопасности Украины заявила, что в пределах своей компетенции в сжатые сроки даст правовую оценку действиям Бойко и Медведчука.
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