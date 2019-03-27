Россия, Австралия и Нидерланды обсудили катастрофу MH17
Представители России, Австралии и Нидерландов провели консультации по поводу малайзийского Boeing MH17, сбитого в июле 2014 года над Донбассом.
Представители России, Австралии и Нидерландов провели консультации по поводу малайзийского Boeing MH17, сбитого в июле 2014 года над Донбассом.
«Были (консультации. — “Ъ”). Договорились, что они будут носить конфиденциальный характер», — сообщил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко (цитата по ТАСС). Он также добавил, что договоренностей о следующей встрече нет.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что во время консультации Москва не будет обсуждать признание юридической ответственности России за крушение самолета.
Однако в центре их внимания будет не «признание юридической ответственности России за катастрофу», а весь комплекс вопросов, связанных с этим инцидентом и имеющих принципиальное значение для установления истинных причин.
Напомним, в мае международная следственная группа заявила, что ЗРК «Бук», сбивший самолет, прибыл из российской военной части. После этого Нидерланды и Австралия обвинили Россию в крушении MH17 и пообещали привлечь ее к ответственности. Россия утверждает, что ни один российский «Бук» границу с Украиной не пересекал. В Минобороны настаивают, что снаряд, сбивший лайнер, был отправлен на Украину 32 года назад.
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