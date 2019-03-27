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19:09 (мск), источник: РИА Новости

Трамп заявил, что Россия должна убраться из Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 27 мар — РИА Новости. Дональд Трамп считает, что Россия должна уйти из Венесуэлы, сообщают журналисты американского президентского пула.

Источник: РИА Новости

«Россия должна убраться», — заявил он, комментируя ситуацию в латиноамериканской стране. По словам Трампа, Вашингтон рассматривает все варианты, как этого можно добиться.

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Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что Россия крайне мало представлена в латиноамериканской стране.

«В Венесуэле и так практически нет никакого российского присутствия, разве что мизерное в нефтепромысле. Никакого вмешательства во внутренние дела Венесуэлы со стороны России нет, тогда как американцы там вольно разгуливают, хотя Венесуэла — это не их колония. Так что господин Трамп, видимо, сказал не подумав, тем более так резко», — заявил Джабаров.

В США с 1823 года существует так называемая доктрина Монро, которая провозглашает наличие у США особых интересов в области национальной безопасности в Северной и Южной Америке. Провозглашается, что США обязаны противостоять возможному влиянию европейских и других стран на дела обеих Америк. Этой доктриной США оправдывали собственное участие, в том числе военное вмешательство, в делах Кубы, Сальвадора, Гренады, Мексики, Перу, Венесуэлы и других стран региона.

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