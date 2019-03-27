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20:25 (мск), источник: Ведомости

Порошенко допустил возможность двусторонних переговоров с Россией

Президент Украины Петр Порошенко допускает возможность двусторонних переговоров с Россией, но считает, что в таком формате украинская позиция будет слабее, сказал он в интервью украинским телеканалам.

Источник: AP 2019

Он отметил, что двусторонние переговоры могут касаться немедленного освобождения украинских военных моряков и возвращения кораблей, а также обеспечения свободного судоходства в Азовском море.

«Но комплексная позиция должна решаться, когда за нами стоит большая сила. Именно потому мы идем в НАТО», — сказал Порошенко (цитата по «Интерфаксу»).

В конце ноября российские пограничники задержали в Керченском проливе три украинских корабля. Позже члены их экипажей были арестованы. ФСБ заявила, что корабли пересекли границу незаконно, однако Украина утверждает, что уведомляла о проходе своих кораблей.

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На Украине 31 марта пройдут выборы президента. В них примут участие 38 кандидатов, в том числе Порошенко.

Следите за развитием темы Выборы на Украине
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