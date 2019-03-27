Порошенко допустил возможность двусторонних переговоров с Россией

Он отметил, что двусторонние переговоры могут касаться немедленного освобождения украинских военных моряков и возвращения кораблей, а также обеспечения свободного судоходства в Азовском море.
«Но комплексная позиция должна решаться, когда за нами стоит большая сила. Именно потому мы идем в НАТО», — сказал Порошенко (цитата по «Интерфаксу»).
В конце ноября российские пограничники задержали в Керченском проливе три украинских корабля. Позже члены их экипажей были арестованы. ФСБ заявила, что корабли пересекли границу незаконно, однако Украина утверждает, что уведомляла о проходе своих кораблей.
На Украине 31 марта пройдут выборы президента. В них примут участие 38 кандидатов, в том числе Порошенко.
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