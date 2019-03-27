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27 марта, источник: ТАСС

Захарова заявила, что Запад фактически украл у Венесуэлы $30 млрд

КЕМЕРОВО, 28 марта. /ТАСС/ — Официальный представитель МИД РФ указала на заморозку активов страны мировыми банковскими структурами.

Источник: РИА "Новости"

Западные страны и международные банковские структуры фактически украли у Венесуэлы $30 млрд под видом их заморозки. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Большая игра».

Это вообще гениально — когда в качестве основного примера приводятся совершенно сложные и ужасающие экономические условия, в которых сейчас находятся венесуэльцы. И об этом нам глядя в глаза говорят западные партнеры, в частности, господин [госсекретарь США Майкл] Помпео.
Мария Захарова
официальный представитель МИД РФ
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«Вы сами — США, Лондон, мировые банковские структуры под нажимом опять же Вашингтона — назовем это дипломатично заморозили, а по большому счету просто украли у Венесуэлы $30 млрд, а теперь предлагаете венесуэльскому народу гуманитарную помощь, — продолжила она. — На те деньги, которые принадлежат этому государству, вполне можно было купить медикаменты и продовольствие».

На доставке в страну гуманитарной помощи настаивает оппозиция Венесуэлы. Эту помощь в пункты сбора в соседних странах направляют в основном США и западные страны. Правительство Венесуэлы отрицает необходимость получения гуманитарной помощи из-за рубежа. В Москве настаивают, что подобная поддержка может оказываться только по линии международно признанных структур.

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