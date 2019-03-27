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27 марта, источник: РИА Новости

В России отреагировали на призыв Трампа «убраться из Венесуэлы»

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. В России отреагировали на призыв президента США Дональда Трампа «убраться из Венесуэлы».

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Ранее Трамп заявил, что рассматривает все возможные варианты для ухода российских военных из Венесуэлы.

«Сначала выполните обещания»

Официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила Трампу, что ему стоит выполнить обещания по выводу войск из Сирии, прежде чем давать советы России.

Прежде чем распоряжаться законными интересами других государств, я бы посоветовала администрации США так же свободно реализовать те обещания, которые были даны международному сообществу.
Мария Захарова
официальный представитель МИД РФ
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Она сравнила действия США на мировой арене с поведением ковбоев в Лувре, которые вместо того, чтобы наслаждаться картинами или скульптурами, «реагируют на свои фобии». По словам представителя российского МИД, Соединенные Штаты приближают очередной мировой беспорядок «хаотичными шагами и непредсказуемым поведением».

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«Попытка наглого вмешательства»

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что Трамп пытается нагло вмешиваться в двусторонние отношения двух суверенных государств.

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По его словам, американский лидер пытается диктовать России, что она может и что не может делать в стране, которая является самостоятельным государством.

Косачев подчеркнул, что Москва на законных основаниях развивает сотрудничество с Каракасом в военно-технической сфере.

«Не подумал»

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, в свою очередь, отметил, что Трамп сделал такое заявление, «не подумав».

Сенатор заявил, что присутствия России в Венесуэле практически нет, «разве что мизерное в нефтепромысле».

Никакого вмешательства во внутренние дела Венесуэлы со стороны России нет, тогда как американцы там вольно разгуливают, хотя Венесуэла это не их колония.
Владимир Джабаров
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам

По мнению Джабарова, высказывание Трампа свидетельствует о новом проявлении русофобии.

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«В духе колониальных замашек»

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Трамп сделал дикое заявление в духе колониальных замашек.

«Особенно возмутительны угрозы о применении “всех вариантов действий”, чтобы заставить “Россию уйти из Венесуэлы”. США вновь пытаются навязать свою волю с помощью права силы, игнорируя силу права», — добавил депутат.

Он выразил солидарность с коллегами, которые призвали США на собственном примере показать, как это — «уйти», выполнив все свои обещания в Сирии.

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