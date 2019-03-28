Помпео: США ожидают, что НАТО одобрит меры в ответ на шаги России в Крыму и Азовском море
ВАШИНГТОН, 27 марта. /ТАСС/ — Это может произойти на следующей неделе, сообщил госсекретарь.
ВАШИНГТОН, 27 марта. /ТАСС/ — Это может произойти на следующей неделе, сообщил госсекретарь.
Американская администрация рассчитывает, что Организация Североатлантического договора (НАТО) одобрит на будущей неделе серию мер в ответ на шаги России в Крыму и Азовском море. Об этом сообщил в среду госсекретарь Майкл Помпео.
Я надеюсь, что на следующей неделе, когда в городе [Вашингтоне] будут находиться наши коллеги из НАТО, нам удастся объявить о новой серии действий, которые мы предпримем совместно, чтобы дать отпор тому, чем Россия занимается в Крыму и Азовском море, в регионе.
Об этом глава американской дипломатии заявил на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса. Помпео имел в виду встречу глав внешнеполитических ведомств
Отвечая на вопросы об оказании Вашингтоном Киеву военной помощи, Помпео подчеркнул, что американские власти «постоянно оценивают», достаточны ли ее объемы, является ли такое содействие «правильным».
Помпео также затронул тему предстоящих 31 марта президентских выборов на Украине. Он отметил, что ключевым элементом создания демократических институтов на Украине США считают борьбу с коррупцией. «Мы надеемся, что будут успешные выборы, а затем и успешное формирование правительства <…> Невероятно важны антикоррупционные усилия, эти реформы будут центральными для восстановления полностью демократии, которую заслуживает украинский народ», — сказал госсекретарь.