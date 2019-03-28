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01:06 (мск), источник: Известия

Министр и госсекретарь Франции ушли в отставку

Сразу три влиятельных чиновника покинули свои посты во Франции, говорится в коммюнике Елисейского дворца.

Свои посты покинули министр по европейским делам при МИД Франции Натали Луазо, государственный секретарь по цифровым технологиям Мунир Махджуби и официальный представитель правительства Бенжамен Гриво.

Причины окончания полномочий не указаны, передает «РИА Новости». По данным СМИ, Луазо намерена участвовать в выборах в Европарламент от партии «Вперед, республика», а Гриво и Махджуби — в муниципальных выборах в Париже в 2020 году.

22 марта мэр французского города Гавр Люк Лемонье ушел в отставку из-за скандала вокруг фотографий, на которых он запечатлен в обнаженном виде.

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