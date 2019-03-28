Министр и госсекретарь Франции ушли в отставку
Сразу три влиятельных чиновника покинули свои посты во Франции, говорится в коммюнике Елисейского дворца.
Сразу три влиятельных чиновника покинули свои посты во Франции, говорится в коммюнике Елисейского дворца.
Свои посты покинули министр по европейским делам при МИД Франции Натали Луазо, государственный секретарь по цифровым технологиям Мунир Махджуби и официальный представитель правительства Бенжамен Гриво.
Причины окончания полномочий не указаны, передает «РИА Новости». По данным СМИ, Луазо намерена участвовать в выборах в Европарламент от партии «Вперед, республика», а Гриво и Махджуби — в муниципальных выборах в Париже в 2020 году.
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