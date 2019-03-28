Британские депутаты отвергли все альтернативные варианты сделки с ЕС по Brexit
ЛОНДОН, 28 марта. /ТАСС/ — В частности, законодатели высказались против проведения референдума для утверждения результатов переговоров по выходу страны из Евросоюза.
ЛОНДОН, 28 марта. /ТАСС/ — В частности, законодатели высказались против проведения референдума для утверждения результатов переговоров по выходу страны из Евросоюза.
Британские депутаты отвергли все восемь альтернативных вариантов сделки с Евросоюзом по Brexit. Голосование проходило в среду вечером в Палате общин.
В частности, законодатели проголосовали против проведения референдума для утверждения результатов переговоров по Brexit, отказа от Brexit вовсе, выхода из ЕС без сделки, вступления Соединенного Королевства в Европейскую ассоциацию свободной торговли и сохранения членства в Европейской экономической зоне, участия страны в европейском таможенном союзе, а также заключения преференциальных торговых соглашений с ЕС при невозможности заключить сделку.
Помимо этого, был отвергнут альтернативный план оппозиционной Лейбористской партии, предусматривавший сохранение членства страны в таможенном союзе ЕС и тщательное согласование британских торговых правил с правилами единого европейского рынка.
Подобными голосованиями по различным вариантам Brexit депутаты предприняли попытку установить контроль за всем процессом Brexit, отобрав его у правительства. При этом голосования по различным вариантам действий изначально не имели обязывающей силы для правительства, назвавшего попытку парламента перехватить контроль над процессом Brexit «опасным прецедентом». Цель голосований заключалась в том, чтобы понять, какой или какие из вариантов имеют шансы получить поддержку большинства законодателей и вывести ситуацию из тупика.
С минимальным перевесом было отвергнуто предложение консерватора Кеннета Кларка, который требовал у правительства дать гарантии того, что Великобритания останется частью Таможенного союза ЕС после Brexit. Поправку поддержали 264 депутата, против проголосовали 272.
Радостные возгласы раздались в зале и когда спикер Палаты общин объявил о том, что 268 законодателей поддержали предложение депутата оппозиционной Лейбористской партии Маргарет Бекетт о проведении референдума, на который будет вынесен текст любой договоренности, достигнутой с Брюсселем. Однако противников такого варианта оказалось больше, чем сторонников — 295 депутатов отвергли проведение второго референдума о Brexit, поддержав линию правительства Мэй по этому вопросу.
В связи с тем, что Палата общин дважды (15 января и 12 марта) отвергала проект сделки с ЕС, 21 марта 27 глав государств и правительств Евросоюза приняли на саммите в Брюсселе единогласное решение об отсрочке Brexit на основании двух возможных сценариев.
В среду
Ранее правительство сообщило, что рассматривает возможность вынесения сделки на суд законодателей 29 марта, то есть в тот день, когда страна должна была изначально покинуть ЕС.