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06:38 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин прибыл с государственным визитом в Киргизию

Президент России Владимир Путин прибыл в Бишкек, где состоятся мероприятия в рамках его государственного визита в Киргизию. В том числе он проведет переговоры с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.

Источник: РИА "Новости"

«В ходе переговоров главы государств обсудят текущее состояние и перспективы развития российско-киргизских отношений стратегического партнерства и союзничества», — приводит «РИА Новости» выдержку из сообщения пресс-службы Кремля.

В администрации господина Жээнбекова рассчитывают, что будет подписано 15 документов о «двухстороннем сотрудничестве в военной, экономической и правоохранительной сферах, области регионального сотрудничества и внешнеполитического взаимодействия».

В феврале глава МИД РФ Сергей Лавров провел в Киргизии переговоры с руководством страны и выступил в Киргизско-российском славянском университете.

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