Путин прибыл с государственным визитом в Киргизию

«В ходе переговоров главы государств обсудят текущее состояние и перспективы развития российско-киргизских отношений стратегического партнерства и союзничества», — приводит «РИА Новости» выдержку из сообщения пресс-службы Кремля.
В администрации господина Жээнбекова рассчитывают, что будет подписано 15 документов о «двухстороннем сотрудничестве в военной, экономической и правоохранительной сферах, области регионального сотрудничества и внешнеполитического взаимодействия».
В феврале глава МИД РФ Сергей Лавров провел в Киргизии переговоры с руководством страны и выступил в Киргизско-российском славянском университете.