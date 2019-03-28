«Всех под нож, всех до единого». Лукашенко уволил трех чиновников после посещения коровника
Президент Белоруссии во время посещения комплекса «Слижи» в Могилевской области выразил недовольство условиями содержания животных.
Президент Белоруссии во время посещения комплекса «Слижи» в Могилевской области выразил недовольство условиями содержания животных.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко уволил
Ранее Лукашенко во время посещения
Если они больные, здесь должно быть сухо, чисто. Они же гадят друг на друга, стоят одна на одной. Здесь должен стоять человек и постоянно чистить, а вы меня убеждаете, что это нормально. Ты посмотри на эту скотину! Она же вся обосранная, уже на шерсти закорело все там. Подготовьте завтра указ — обоих в отставку и губернатора третьего. Всех под нож, всех до единого! Ко мне не обращайся. Виноват — наручники и сразу в следственный изолятор.
Своих должностей после осмотра коровника также лишились председатель Шкловского райисполкома Василий Витюнов и помощник президента по Могилевской области Геннадий Лавренков. Это не первые подобные эскапады в исполнении Лукашенко, рассказывает белорусский политический обозреватель, руководитель проектов компании БелаПАН Александр Класковский: «Такие эскапады, после которых летели чиновничьи головы, зрители белорусского телевидения наблюдают не впервые. В прошлом году после таких же жестких красноречивых пассажей в Оршанском районе даже было сменено правительство, начиная с
Это тоже старый обкатанный сценарий — хороший царь и нерадивые бояре. Другое дело, что если раньше это действовало на публику, особенно пожилую и в глубинке (батька, мол, как круто с этими чиновниками разбирается), то сегодня, по настроениям людей, это не
очень-тотрогает и вдохновляет даже отсталые слои общества. Уровень жизни не высок, перспектив в этом плане не видно. Народ уже подустал от этих спектаклей.
В прошлом году на