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11:32 (мск), источник: BFM.ru

«Всех под нож, всех до единого». Лукашенко уволил трех чиновников после посещения коровника

Президент Белоруссии во время посещения комплекса «Слижи» в Могилевской области выразил недовольство условиями содержания животных.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко уволил вице-премьера по агропромышленному комплексу Михаила Русого, министра сельского хозяйства и продовольствия Леонида Заяца и губернатора Могилевской области Владимира Доманевского.

Ранее Лукашенко во время посещения молочно-товарного комплекса «Слижи» ОАО «Амкодор-Шклов», входящего в состав агрохолдинга «Купаловское», выразил недовольство ненадлежащими условиями содержания животных и состоянием помещений.

Если они больные, здесь должно быть сухо, чисто. Они же гадят друг на друга, стоят одна на одной. Здесь должен стоять человек и постоянно чистить, а вы меня убеждаете, что это нормально. Ты посмотри на эту скотину! Она же вся обосранная, уже на шерсти закорело все там. Подготовьте завтра указ — обоих в отставку и губернатора третьего. Всех под нож, всех до единого! Ко мне не обращайся. Виноват — наручники и сразу в следственный изолятор.
Александр Лукашенко
президент Республики Беларусь ​​​​​​​
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Своих должностей после осмотра коровника также лишились председатель Шкловского райисполкома Василий Витюнов и помощник президента по Могилевской области Геннадий Лавренков. Это не первые подобные эскапады в исполнении Лукашенко, рассказывает белорусский политический обозреватель, руководитель проектов компании БелаПАН Александр Класковский: «Такие эскапады, после которых летели чиновничьи головы, зрители белорусского телевидения наблюдают не впервые. В прошлом году после таких же жестких красноречивых пассажей в Оршанском районе даже было сменено правительство, начиная с премьер-министра. Последний разбор полетов — еще не самое масштабное кадровое кровопускание. В принципе, это стиль белорусского руководителя. Я не могу влезть к нему в голову и не могу сказать: это так хладнокровно всегда планируется и в итоге выливается в пиар-шоу или это эмоциональные срывы. Белорусский официальный лидер — человек импульсивный. Приближаются очередные президентские выборы, пиар-шоу с выездом на места и рубкой чиновничьих голов эксперты рассматривают как фактическое начало предвыборной кампании».

Это тоже старый обкатанный сценарий — хороший царь и нерадивые бояре. Другое дело, что если раньше это действовало на публику, особенно пожилую и в глубинке (батька, мол, как круто с этими чиновниками разбирается), то сегодня, по настроениям людей, это не очень-то трогает и вдохновляет даже отсталые слои общества. Уровень жизни не высок, перспектив в этом плане не видно. Народ уже подустал от этих спектаклей.
Александр Класковский

В прошлом году на пресс-конференции Александр Лукашенко рассказал, что с величайшим волнением относится к животным. «Кому памятник в Беларуси нужно поставить, так это корове», — убежден белорусский президент.

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