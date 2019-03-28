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12:58 (мск), источник: Интерфакс

В Якутии мигрантам запретили работать водителями и продавцами

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU — Глава Якутии Айсен Николаев в среду подписал указ, который расширил список отраслей, куда нельзя принимать на работу мигрантов; документ опубликован на сайте правительства республики.

Источник: РИА "Новости"

Среди видов экономической деятельности, к которым нельзя привлекать иностранных граждан, работающих по трудовым патентам, перечислены, в частности, строительство, перевозки пассажиров на общественном транспорте и такси, грузовые перевозки, производство и продажа еды и напитков, торговля, авторемонт и работа курьером. Всего в перечне свыше 30 пунктов.

Запрет установлен на 2019 год; предприятиям, занимающимся указанными видами деятельности, дается три месяца на то, чтобы уволить иностранных сотрудников, работающих по патентам.

В республике установлена самая высокая стоимость трудового патента среди всех субъектов РФ — больше 9 тысяч рублей.

Волнения в Якутске

17 марта уроженец Киргизии в Якутске похитил и изнасиловал местную жительницу. Ей удалось сбежать и сообщить о преступлении. Обвиняемый был задержан и помещен под стражу. Возбуждено уголовное дело.

Происшествие вызвало широкий общественный резонанс, жители провели стихийный митинг. В Якутске закрылось большинство торговых точек по продаже овощей и фруктов, не работали оптовые продуктовые базы. Кроме того, водители автобусов, выходцы из Средней Азии, не ходили на работу, опасаясь нападений.

Глава Якутии призвал не допустить разжигания межнациональной розни и пообещал усилить борьбу с незаконной миграцией и предпринимательством. Глава МВД Якутии Владимир Прокопенко дал указание провести дополнительные проверки в сферах, где используется труд мигрантов.

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