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14:22 (мск), источник: Lenta.Ru

Помощник Путина объяснил присутствие российских военных в Венесуэле

Российские военные специалисты находятся в Венесуэле в рамках отношений с законным правительством страны. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает «Интерфакс».

Источник: Пресс-служба Президента России

Он также прокомментировал сообщения руководства США относительно нахождения российских военных на территории Венесуэлы. «Мне кажется, неплохо Захарова [официальный представитель МИД РФ] сказала: “Пусть выполняют свои обязательства по Сирии спокойно, а за это не волнуются”», — отметил Ушаков.

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Reuters: Россия перебросила в Венесуэлу кибервоенных

Ранее Мария Захарова сообщила, что нахождение российских специалистов на территории Боливарианской Республики регулируется соответствующим соглашением между странами, подписанным в мае 2001 года. «Дополнительного одобрения шагов по развитию двустороннего ВТС парламентом Венесуэлы не требуется», — отметила дипломат.

Вашингтон и Организация Американских государств обвинили Москву в «безрассудной эскалации» ситуации в Венесуэле. Американская сторона предположила, что российские военные послужат инструментом репрессивного запугивания, что «представляет собой пагубный акт для суверенитета Венесуэлы».

Вице-президент США Майк Пенс призвал Россию прекратить поддержку Мадуро и перейти на сторону лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который провозгласил себя временным главой государства. Президент США Дональд Трамп при этом заявил, что российские военные должны покинуть венесуэльскую территорию.

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О прибытии в Венесуэлу самолетов с российскими военнослужащими стало известно 24 марта. Сообщалось, что они доставили 35 тонн груза. Источники в американском правительстве заявили, что среди прибывших были специалисты по кибербезопасности.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда после массовых протестов спикер парламента Гуайдо провозгласил себя временным президентом. США, большинство членов ЕС и латиноамериканских стран признали его легитимным главой государства. Россия и ряд других государств объявили о поддержке Мадуро.

Справка
Двоевластие и попытка переворота в Венесуэле. Главное

Как развивается кризис в Боливарианской Республике.

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Откроет ли Россия военную базу в Венесуэле
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25 марта© Ньюстюб
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