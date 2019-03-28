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14:34 (мск), источник: Inc.Russia

Великобритания перестала автоматически отправлять ФНС информацию об активах россиян

Великобритания исключила Россию из списка юрисдикций, с которыми местная налоговая ведет автоматический обмен информацией. Теперь налоговики снова должны будут посылать своим британским коллегам запросы.

Источник: /CC0

На изменения обратило внимание издание The Bell. Великобритания включила Россию в список юрисдикций, с которыми ведется автоматический обмен финансовой информацией, в 2018 году. «Россия не является страной автообмена в 2019 году», — говорится в документе, опубликованном налоговой службой Великобритании (HMRC).

Подтверждение этого получила британская юридическая фирма Taylor Wessing LLP, пославшая налоговикам запрос. Издание ознакомилось с ответом HMRC. «Каждая юрисдикция, участвующая в CRS, сама решает, с кем она будет обмениваться данными. Великобритания приняла суверенное решение не обмениваться данными CRS с Россией в настоящее время», — говорится в письме.

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В автоматических отчетах должны содержаться детальные данные об активах человека — движение средств за год, инвестиционные доходы, прибыль от продажи акций, проценты по вкладам, облигациям и прочее, объяснял начальник управления международного сотрудничества и валютного контроля ФНС Дмитрий Вольвач. Он сетовал, что качество таких документов зачастую вызывает вопросы.

Россия присоединилась к международным соглашениям об автообмене налоговой информацией осенью прошлого года. Тогда ФНС начала получать в автоматическом режиме данные от 58 стран, в числе которых была Великобритания.

Автообмен — часть глобального плана Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по борьбе с уклонением от уплаты налогов и «серыми» экономическими схемами.

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