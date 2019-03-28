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15:09 (мск), источник: Интерфакс

Захарова рассказала о сроках пребывания военных специалистов из России в Венесуэле

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU — Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что для военного сотрудничества двух стран есть правовая основа.

Источник: РИА "Новости"

Российские специалисты пробудут в Венесуэле «столько, сколько потребуется», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Они занимаются реализацией договоренностей в сфере военно-технического сотрудничества. Как долго? Столько, сколько им понадобится. Столько, сколько они понадобятся правительству Венесуэлы», — сказала Захарова на брифинге, отвечая на вопрос, чем занимаются в Венесуэле российские специалисты и сколько они пробудут в этой стране.

Она подчеркнула, что российские специалисты присутствуют в Венесуэле на основе международных договоренностей.

«Международно-правовая, двусторонняя правовая основа для этого есть», — сказала официальный представитель МИД РФ.

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Ранее в четверг военный атташе посольства страны в Москве Хосе Рафаэль Торреальба Перес заявил, что российские военные прибыли в Венесуэлу только для обсуждения ВТС, никакого проведения совместных операций не обсуждается.

«Присутствие российских военных в Венесуэле связано с обсуждением сотрудничества в военно-технической сфере», — сказал военный атташе, отвечая на вопрос «Интерфакса».

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что Россия должна покинуть территорию Венесуэлы. «Россия должна уйти», — сказал он.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на венесуэльского чиновника сообщило, что два военно-транспортных самолета прибыли из России в Каракас в минувшие выходные в рамках продолжающегося военного сотрудничества между двумя странами. По его словам, российские военные прибыли в Венесуэлу, чтобы обсудить техническое обслуживание Вооруженных сил страны и обучение военных, а также стратегические вопросы.

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