Захарова рассказала о сроках пребывания военных специалистов из России в Венесуэле
Москва. 28 марта. INTERFAX.RU — Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что для военного сотрудничества двух стран есть правовая основа.
Москва. 28 марта. INTERFAX.RU — Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что для военного сотрудничества двух стран есть правовая основа.
Российские специалисты пробудут в Венесуэле «столько, сколько потребуется», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Они занимаются реализацией договоренностей в сфере
«Международно-правовая, двусторонняя правовая основа для этого есть», — сказала официальный представитель МИД РФ.
Ранее в четверг военный атташе посольства страны в Москве Хосе Рафаэль Торреальба Перес заявил, что российские военные прибыли в Венесуэлу только для обсуждения ВТС, никакого проведения совместных операций не обсуждается.
«Присутствие российских военных в Венесуэле связано с обсуждением сотрудничества в
Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что Россия должна покинуть территорию Венесуэлы. «Россия должна уйти», — сказал он.
Ранее агентство Associated Press со ссылкой на венесуэльского чиновника сообщило, что два