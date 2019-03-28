Власти Якутии опровергли связь закона о мигрантах с обвинением иностранца в изнасиловании

«Хочу еще раз подчеркнуть: ограничения на привлечение иностранных граждан в определенных сферах деятельности устанавливаются с 2016 года, поэтому связывать указ с недавними событиями ошибочно. Принятие данного указа носит плановый характер, решение о его разработке было принято еще в декабре 2018 года Республиканской межведомственной комиссией по вопросам реализации миграционной политики», — сказал он.
Солодов отметил, что действие указа не распространяется на граждан Евразийского экономического союза. «Обращаю внимание, на то, что данный указ не распространяется на иностранных граждан Евразийского экономического союза и иностранных граждан, пребывающих в визовом порядке», — сказал он.
Ранее сообщалось, что похищение и изнасилование местной жительницы, предположительно совершенное трудовым мигрантом, вызвало широкий общественный резонанс. В Якутске прошел несанкционированный митинг с призывом наказать виновных. Власти региона пообещали усилить меры по борьбе с незаконной миграцией и незаконным предпринимательством.
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