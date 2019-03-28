Указ о запрете на работу мигрантов в Якутии не касается граждан Таможенного союза ЕАЭС
Глава Якутии Айсен Николаев рассказал «Ъ», что указ, запрещающий мигрантам работать в 33 сферах на предприятиях региона, не касается граждан стран Таможенного союза ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия).
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