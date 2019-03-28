Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кабаева раскрыла подробности личной жизни
Загоревшуюся BMW пришлось сутки держать под водой (фото)
Власти России планируют присоединить целую страну - мнение СМИ
Елизавета Боярская показала всех своих родных-актеров
7 проблем на вашей кухне, которые стоит решить немедленно
Звезда родиласьОт хейтерских групп, организованных однокурсниками в соцсетях, до триумфа на «Оскаре» и «Грэмми». Как Леди Гага стала одной из главных мировых звезд современности
"Ссоры случались": Кабаева впервые рассказала о семье
Сын российского актёра загадочно умер на лавочке
Далеко до футболистов: сколько заработала Загитова
В Аргентине в женщину-арбитра плеснули кипятком
Инцидент с ребенком отвернул поклонников от Леонтьева - СМИ
Сын российского актёра загадочно умер на лавочке
"Снимала ему квартиру и кормила": муж ушёл от знаменитой певицы
Что нужно класть в блины, делая их незабываемыми
Ядерный Посейдон смогут уничтожить прямо у берегов РФ (как)
Зеленский к Путину: “Могу умолять на коленях”
“Я без него не могу”: Алина Кабаева высказалась о любви
Инцидент с ребенком отвернул фанатов от Леонтьева
Фоторепортажи
12Мир в розовом цвете
11Буйство красок: как в Индии встречают весну
16:51 (мск), источник: Коммерсантъ

Указ о запрете на работу мигрантов в Якутии не касается граждан Таможенного союза ЕАЭС

Глава Якутии Айсен Николаев рассказал «Ъ», что указ, запрещающий мигрантам работать в 33 сферах на предприятиях региона, не касается граждан стран Таможенного союза ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия).

Ранее в регионе начались антимигрантские протесты, причиной которых стало изнасилование выходцем из Киргизии местной жительницы.

«Документ касается только иностранцев, работающих по патентам. Этот указ подписывается уже не первый год», — сказал господин Николаев. Он выиграл выборы главы Якутии в сентябре 2018 года. Ранее такие указы подписывал предыдущий глава республики Егор Борисов.

 Что Ирина Яровая предлагает делать с трудными подростками
Зачем Михаила Горбачева вызвали в суд
Против Ишаева возбуждено дело о хищении денег у «Роснефти»
Смеявшиеся над докладом о зарплатах врачи назвали свой заработок
Чиновница уволилась после курьеза на инаугурации мэра Белгорода
СМИ показали один день из жизни Улюкаева в колонии (фото)
Ученые сравнили вред от курения и алкоголя
Во всем мире вспыхнула эпидемия кори
Американец прошел по канату над пропастью (видео)
Спорт
Забыть кошмар Моуринью: МЮ отдал миллионы за нового тренера "Манчестер Юнайтед" утвердил Уле-Гуннара Сульшера в качестве главного тренера команды
Hi-Tech
Lenovo готовит смартфон со 100-мегапиксельной камерой Выйдет уже в следующем месяце.
Авто
Kia готовит новый хит — рамный дизельный внедорожник Корейская марка не планирует отставку модели Mohave, а готовит глубокую модернизацию рамного внедорожника
Кино
Елизавета Боярская показала всех своих родных-актеров Звезда фильма «Адмиралъ» сделала коллаж с изображением родственников
Недвижимость
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
В России могут массово обанкротиться застройщики
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
Откровенная фотосессия врача-педиатра вызвала скандал в соцсетях Врач заявила, что не стесняется фотографий и не боится критики
Леди
69-летняя Пугачева в кожаной куртке пришла на модный показ Звезды стали зрителями яркого фэшн-шоу.
Все о ремонте
10 предметов интерьера, которые изменили мир дизайна
5 простых способов сэкономить тепло и электричество
8 особенностей ремонта кухни в панельном доме
Хочешь поспать в винной бочке? В Португалии есть отель, где это можно сделать
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь