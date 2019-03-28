Второй тур неизбежен: в Украине представили последние соцопросы перед выборами президента

Украинский закон о выборах президента разрешает публиковать результаты соцопросов максимум за два дня до голосования. Избирательные участки откроются уже 31 марта, а значит больше прогнозов социологов перед первым туром не будет.
Киевский международный институт социологии провел опрос совместно с фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива. По его результатам, которые представили 28 марта, соперником Зеленского (которому прочат 17,8%) во втором туре станет Порошенко, которого готовы поддержать 11,7% респондентов. За Тимошенко готовы отдать голос 8,3% опрошенных. При этом шансы последней выйти во второй тур, считает генеральный директор института, тоже «довольно неплохие».
Остальным кандидатам не удалось набрать и 8%. Среди них глава «Оппозиционного блока» Юрий Бойко (7,1%), лидер «Гражданской позиции» Анатолий Гриценко (5,4%), лидер Радикальной партии Олег Ляшко (3,4%), а также бывший вице-премьер Александр Вилкул (2,6%). По результатам предыдущих опросов Бойко удавалось преодолеть рубеж в 10%.
По данным опроса украинского социологического агентства «Рейтинг» (также от 28 марта), Зеленского поддерживают 26,6% респондентов. На втором месте — Порошенко и Тимошенко, за которых отдали бы голоса по 17% опрошенных. Ни один из оставшихся кандидатов, по подсчетам социологов, не получает и 10%. При этом 58% опрошенных уже определились, за кого будут голосовать, и точно придут на выборы.
Социологическая служба Центра имени Александра Разумкова представила результаты предвыборного опроса 27 марта. За Зеленского готовы отдать голос 18,8% респондентов, а на втором месте — Порошенко с 15,7%. Тимошенко поддержали 11,5% опрошенных. Остальные кандидаты не преодолели отметку в 10%.
Во втором туре респонденты готовы поддержать Зеленского, независимо от того, кто станет его соперником — Порошенко или Тимошенко. Если же в него выйдут два последних кандидата, их шансы на победу будут примерно равны, написали специалисты центра.
Также результаты опросов 27 марта показал центр «Социальный мониторинг», исследование которого выявило, что за Зеленского готовы отдать голос 22,8% респондентов. На втором месте — Тимошенко, которую поддерживают 12,6% опрошенных, а за ней с небольшим отрывом следует Порошенко (12%).
Предыдущий соцопрос, результаты которого 25 марта совместно представили центр «Рейтинг», КМИС и Центр Разумкова, показал, что за Зеленского готовы проголосовать 27,7% украинцев, за Тимошенко — 16,6%, а за Порошенко — 16,4%.
Зеленский впервые вырвался вперед в конце января — тогда 19% респондентов ответили, что поддержали бы его на выборах. До этого фаворитом респондентов была Тимошенко, за которую в ноябре 2018 года были готовы проголосовать 21% респондентов. Тогда шоумена поддерживали только 11% опрошенных.
Выборы президента Украины пройдут 31 марта. Если ни одному кандидату не удастся преодолеть порог в 50% голосов, ЦИК назначит второй тур, который пройдет через три недели после выборов. Президента Украины избирают на пятилетний срок.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.