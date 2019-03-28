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18:25 (мск), источник: RTVi

Второй тур неизбежен: в Украине представили последние соцопросы перед выборами президента

Крупнейшие украинские социологические центры представили результаты последних предвыборных опросов. Специалисты сходятся в том, что второй тур неизбежен и что в него точно пройдет шоумен и комик Владимир Зеленский. А вот его соперником может оказаться как действующий глава государства Петр Порошенко, так и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Источник: РИА "Новости"

Украинский закон о выборах президента разрешает публиковать результаты соцопросов максимум за два дня до голосования. Избирательные участки откроются уже 31 марта, а значит больше прогнозов социологов перед первым туром не будет.

Киевский международный институт социологии провел опрос совместно с фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива. По его результатам, которые представили 28 марта, соперником Зеленского (которому прочат 17,8%) во втором туре станет Порошенко, которого готовы поддержать 11,7% респондентов. За Тимошенко готовы отдать голос 8,3% опрошенных. При этом шансы последней выйти во второй тур, считает генеральный директор института, тоже «довольно неплохие».

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Остальным кандидатам не удалось набрать и 8%. Среди них глава «Оппозиционного блока» Юрий Бойко (7,1%), лидер «Гражданской позиции» Анатолий Гриценко (5,4%), лидер Радикальной партии Олег Ляшко (3,4%), а также бывший вице-премьер Александр Вилкул (2,6%). По результатам предыдущих опросов Бойко удавалось преодолеть рубеж в 10%.

По данным опроса украинского социологического агентства «Рейтинг» (также от 28 марта), Зеленского поддерживают 26,6% респондентов. На втором месте — Порошенко и Тимошенко, за которых отдали бы голоса по 17% опрошенных. Ни один из оставшихся кандидатов, по подсчетам социологов, не получает и 10%. При этом 58% опрошенных уже определились, за кого будут голосовать, и точно придут на выборы.

Источник: РИА "Новости"

Социологическая служба Центра имени Александра Разумкова представила результаты предвыборного опроса 27 марта. За Зеленского готовы отдать голос 18,8% респондентов, а на втором месте — Порошенко с 15,7%. Тимошенко поддержали 11,5% опрошенных. Остальные кандидаты не преодолели отметку в 10%.

Во втором туре респонденты готовы поддержать Зеленского, независимо от того, кто станет его соперником — Порошенко или Тимошенко. Если же в него выйдут два последних кандидата, их шансы на победу будут примерно равны, написали специалисты центра.
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Также результаты опросов 27 марта показал центр «Социальный мониторинг», исследование которого выявило, что за Зеленского готовы отдать голос 22,8% респондентов. На втором месте — Тимошенко, которую поддерживают 12,6% опрошенных, а за ней с небольшим отрывом следует Порошенко (12%).

Предыдущий соцопрос, результаты которого 25 марта совместно представили центр «Рейтинг», КМИС и Центр Разумкова, показал, что за Зеленского готовы проголосовать 27,7% украинцев, за Тимошенко — 16,6%, а за Порошенко — 16,4%.

Зеленский впервые вырвался вперед в конце января — тогда 19% респондентов ответили, что поддержали бы его на выборах. До этого фаворитом респондентов была Тимошенко, за которую в ноябре 2018 года были готовы проголосовать 21% респондентов. Тогда шоумена поддерживали только 11% опрошенных.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта. Если ни одному кандидату не удастся преодолеть порог в 50% голосов, ЦИК назначит второй тур, который пройдет через три недели после выборов. Президента Украины избирают на пятилетний срок.
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