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19:02 (мск), источник: Интерфакс

В Кремле ответили Трампу, потребовавшему от России уйти из Венесуэлы

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU — Россия рассчитывает, что США будут уважать право России выстраивать отношения с третьими странами на взаимовыгодной основе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

Так он ответил на вопрос о том, как в Кремле восприняли прозвучавшие накануне угрозы президента США Дональда Трампа в связи с российским военным присутствием в Венесуэле, а также призывы вице-президента США Майкла Пенса прекратить контакты с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

Мы не считаем, что наши двусторонние отношения с какими-то государствами должны беспокоить третьи страны. Мы никоим образом не вмешиваемся во внутренние дела Венесуэлы. Рассчитываем, что и третьи страны будут следовать нашему примеру и позволят венесуэльцам самим решить свою судьбу.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

Что же касается США, то, по словам Пескова, они «присутствуют во многих уголках мира, и никто им не указывает, где им быть, где им не быть».

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Он также пояснил, что российские специалисты находятся в Венесуэле в рамках выполнения обязательств РФ по контрактам на поставку специмущества в эту страну. «Во исполнение своих обязательств по этим контрактам РФ осуществляет те действия, которые она осуществляет, если говорить о тех специалистах, которые в последние дни прибыли в Венесуэлу», — подчеркнул Песков.

Ранее в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские специалисты прибыли в Венесуэлу в соответствии с двусторонним соглашением о военно-техническом сотрудничестве. Она подчеркнула, что присутствие российских специалистов не нарушает ни международных договоренностей, ни законодательства Венесуэлы.

Накануне вице-президент США Майк Пенс назвал присутствие российских военных на территории Венесуэлы провокацией.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что Россия должна покинуть территорию Венесуэлы.

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