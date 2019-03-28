В Кремле ответили Трампу, потребовавшему от России уйти из Венесуэлы
Москва. 28 марта. INTERFAX.RU — Россия рассчитывает, что США будут уважать право России выстраивать отношения с третьими странами на взаимовыгодной основе, заявил
Москва. 28 марта. INTERFAX.RU — Россия рассчитывает, что США будут уважать право России выстраивать отношения с третьими странами на взаимовыгодной основе, заявил
Так он ответил на вопрос о том, как в Кремле восприняли прозвучавшие накануне угрозы президента США Дональда Трампа в связи с российским военным присутствием в Венесуэле, а также призывы
Мы не считаем, что наши двусторонние отношения с
какими-тогосударствами должны беспокоить третьи страны. Мы никоим образом не вмешиваемся во внутренние дела Венесуэлы. Рассчитываем, что и третьи страны будут следовать нашему примеру и позволят венесуэльцам самим решить свою судьбу.
Что же касается США, то, по словам Пескова, они «присутствуют во многих уголках мира, и никто им не указывает, где им быть, где им не быть».
Он также пояснил, что российские специалисты находятся в Венесуэле в рамках выполнения обязательств РФ по контрактам на поставку специмущества в эту страну. «Во исполнение своих обязательств по этим контрактам РФ осуществляет те действия, которые она осуществляет, если говорить о тех специалистах, которые в последние дни прибыли в Венесуэлу», — подчеркнул Песков.
Ранее в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские специалисты прибыли в Венесуэлу в соответствии с двусторонним соглашением о
Накануне
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что Россия должна покинуть территорию Венесуэлы.