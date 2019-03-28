Николасу Мадуро установили срок до 6 апреля
Приведет ли «Операция свобода» Хуана Гуайдо к свержению президента.
Приведет ли «Операция свобода» Хуана Гуайдо к свержению президента.
Лидер венесуэльской оппозиции назначил дату свержения Николаса Мадуро. Хуан Гуайдо заявил, что 6 апреля он со сторонниками «положит конец узурпации власти». В этот день он обещал начать по всей стране тактические акции под названием «Операция свобода». Ранее спикер парламента призывал людей протестовать, в том числе против отключения электричества.
Предприниматель Владимир Скарзов, проживающий в венесуэльском городе Порламар рассказал «Ъ FM», что не верит в успех операции по отстранению президента от власти. Местные жители слишком устали для масштабных акций: «Образец всего вот этого движения — это события 2002 года, когда пытались скинуть Чавеса. В принципе, дело не получилось. И все, естественно, и пытаются собрать этот большой марш, и все должны пойти на Дворец Мирафлорес, в котором находится резиденция Мадуро. У оппозиции есть партийные кружки по всей стране. В момент перед этими всеми действиями, такими масштабными, все активизируются, собираются, планируют. Единственная проблема во всем этом, что народу это все не надо уже. Ни того им не надо, ни другого. Единственное, что им нужно было от режима Мадуро, чтобы он их оставил в покое. Мадуро и оставил в покое: деньги дал менять свободно, практически нивелирован черный рынок, остановилась полностью инфляция. А больше людям ничего не надо. В тропической стране, под палящим солнцем протестовать, да я думаю, сейчас никто даже и не выйдет на улицу. Все нормально. Свет есть, вода есть, а остальное на улице растет. У нас же есть WhatsApp, Facebook, группы в Telegram — все эти призыва к акции там есть. Я вне политики, но вот наблюдаю за этим всем. У меня сосед — руководитель партийной ячейки партии Гуайдо, так сидят, по ночам собираются. В последние дни, когда опять начались отключения, при свете керосиновой лампы. Хотят сместить узурпатора. Активное ядро всегда останется активным ядром, а вот уже люди
Акция 6 апреля не закончится свержением Николаса Мадуро, но может привести к серьезным негативным последствиям для действующего президента, не исключил ученый секретарь Института Латинской Америки РАН Дмитрий Розенталь: «Риска свержения пока нет,
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Ранее представитель МИД Мария Захарова заявила, что российские военные прибыли в Венесуэлу по приглашению Каракаса. Поэтому сроки их пребывания будут зависеть от властей латиноамериканской страны. «Сколько им понадобится, столько военные и будут там находиться», — заявила Захарова. А в Кремле сообщили, что специалисты из России исполняют свои обязательства по контрактам с Венесуэлой — поставляют военное оборудование.
Яна Пашаева, Владислав Викторов