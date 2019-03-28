Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
10 Хиросим: что взорвалось на Камчатке
Загоревшуюся BMW пришлось сутки держать под водой (фото)
Родители занимаются с репетиторами, чтобы помогать детям с домашним заданием
Елизавета Боярская показала всех своих родных-актеров
Как не нужно строить дом: реальные истории людей
«Сеть»: Пенсионерский хайп, «космический портал» и машина-колобок Черная дыра в небе напугала туристов в Арабских Эмиратах. Пенсионерский хайп: баба Галя читает рэп
5-летняя дочь Галкина и Пугачевой затмила всех на модном показе
Родители занимаются с репетиторами, чтобы помогать детям с домашним заданием
Двукратная чемпионка ОИ дисквалифицирована на три года
Загитову озадачил вопрос о мужчине мечты
37-летняя Курникова напомнила о своей сексуальной фигуре - видео
Варнава без лифчика взбудоражила Сеть - фото
Любовь Успенскую раскритиковали из-за злоупотребления фотошопом
Наташа Королева вышла на сцену в блестящем платье
Звезду "Десяти негритят" не смогли похоронить достойно - СМИ
Вдова Караченцова в больнице с переломами - СМИ
Названы курорты с арендой жилья дешевле полутора тысяч рублей
Как не нужно строить дом: реальные истории людей
Фоторепортажи
12Мир в розовом цвете
10Мир отметил День святого Патрика
22:36 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Николасу Мадуро установили срок до 6 апреля

Приведет ли «Операция свобода» Хуана Гуайдо к свержению президента.

Источник: AP 2019

Лидер венесуэльской оппозиции назначил дату свержения Николаса Мадуро. Хуан Гуайдо заявил, что 6 апреля он со сторонниками «положит конец узурпации власти». В этот день он обещал начать по всей стране тактические акции под названием «Операция свобода». Ранее спикер парламента призывал людей протестовать, в том числе против отключения электричества.

Предприниматель Владимир Скарзов, проживающий в венесуэльском городе Порламар рассказал «Ъ FM», что не верит в успех операции по отстранению президента от власти. Местные жители слишком устали для масштабных акций: «Образец всего вот этого движения — это события 2002 года, когда пытались скинуть Чавеса. В принципе, дело не получилось. И все, естественно, и пытаются собрать этот большой марш, и все должны пойти на Дворец Мирафлорес, в котором находится резиденция Мадуро. У оппозиции есть партийные кружки по всей стране. В момент перед этими всеми действиями, такими масштабными, все активизируются, собираются, планируют. Единственная проблема во всем этом, что народу это все не надо уже. Ни того им не надо, ни другого. Единственное, что им нужно было от режима Мадуро, чтобы он их оставил в покое. Мадуро и оставил в покое: деньги дал менять свободно, практически нивелирован черный рынок, остановилась полностью инфляция. А больше людям ничего не надо. В тропической стране, под палящим солнцем протестовать, да я думаю, сейчас никто даже и не выйдет на улицу. Все нормально. Свет есть, вода есть, а остальное на улице растет. У нас же есть WhatsApp, Facebook, группы в Telegram — все эти призыва к акции там есть. Я вне политики, но вот наблюдаю за этим всем. У меня сосед — руководитель партийной ячейки партии Гуайдо, так сидят, по ночам собираются. В последние дни, когда опять начались отключения, при свете керосиновой лампы. Хотят сместить узурпатора. Активное ядро всегда останется активным ядром, а вот уже люди интерес-то потеряли. Резюмирую так: Мадуро никто не поддерживает, но Гуайдо всех задолбал».

Акция 6 апреля не закончится свержением Николаса Мадуро, но может привести к серьезным негативным последствиям для действующего президента, не исключил ученый секретарь Института Латинской Америки РАН Дмитрий Розенталь: «Риска свержения пока нет, все-таки Мадуро контролирует армию и по-прежнему контролирует правоохранительные органы, но то, что напряженность в стране вследствие действий Гуайдо может усилиться, это факт. Гуайдо это делает прежде всего потому, что очень сложно людей поддерживать в эмоциональном приподнятом состоянии так долго. Многие люди поддерживают Гуайдо, по крайней мере, по опросам, около 70%. Если бы выборы состоялись завтра, проголосовали бы за Гуайдо, но поддерживать и выйти за него на улицы — это разные вещи. И Гуайдо должен мобилизовать общественность. Я думаю, что самые негативные последствия для власти — это какие-то столкновения между правоохранительными органами и между сторонниками Гуайдо. Потому что если дело дойдет до кровопролития, а теоретически это возможно, так как отношения между сторонами очень непримиримые, то оно может подтолкнуть армию к переходу на сторону оппозиции. А это будет для Мадуро самым негативным вариантом».

По данным Associated Press, на днях в Каракас прибыли два военно-транспортных самолета из России якобы для обслуживания вооруженных сил страны и обучения военных. На это отреагировал Дональд Трамп. Он заявил, что Россия должна «убраться» из Венесуэлы и прекратить поддержку Мадуро. Российские военные так же, как и американские, вряд ли станут вмешиваться в операцию по свержению Мадуро, считает профессор СПбГУ Виктор Хейфец: «Риск силового столкновения внутри страны сохраняется. Риск силового вмешательства в виде американской интервенции — в США этот вариант обсуждают, но не уверен, что они прямо сейчас к нему готовы, потому что в Вашингтоне прекрасно понимают, какую эскалацию конфликта это может повлечь для соседних стран, не только для Венесуэлы. Последствия до конца просчитать не может никто. Это может, например, привести к активизации притухнувшего гражданского конфликта в соседней Колумбии. Я не думаю, что речь идет о возможном столкновении американских и российских военнослужащих, тем более что те российские военнослужащие, которые туда прибыли, я уверен в этом, не будут принимать прямого участия в столкновениях. Судя по всему, это те, кто прибыл обслуживать в случае необходимости или запустить процесс обслуживания комплекса С-300ВМ. И вот то, что туда прибыл генерал Тонкошкуров, который руководит оперативным управлением, это показатель того, что Москва хочет продемонстрировать — мы смотрим, что у вас происходит, мы здесь».

Ранее представитель МИД Мария Захарова заявила, что российские военные прибыли в Венесуэлу по приглашению Каракаса. Поэтому сроки их пребывания будут зависеть от властей латиноамериканской страны. «Сколько им понадобится, столько военные и будут там находиться», — заявила Захарова. А в Кремле сообщили, что специалисты из России исполняют свои обязательства по контрактам с Венесуэлой — поставляют военное оборудование.

Яна Пашаева, Владислав Викторов

Гуайдо обвинил Россию в нарушении конституции Венесуэлы
Во время загрузки произошла ошибка.
17:42 (мск)© Ньюстюб
Следите за развитием темы Что происходит в Венесуэле
 Что Ирина Яровая предлагает делать с трудными подростками
Зачем Михаила Горбачева вызвали в суд
Кремль ответил на требование Трампа убраться из Венесуэлы
Кадыров обратился к устроившему смертельное ДТП в Москве чеченцу
Смеявшиеся над докладом о зарплатах врачи назвали свой заработок
Бывший футболист сборной СССР умер после продолжительной болезни
Медведев приостановил объединение Александринки и театра Волкова
Чиновница уволилась после курьеза на инаугурации мэра Белгорода
Спорт
ЦСКА обыграл СКА в первом матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ Петербургский клуб проиграл восьмой матч подряд в противостоянии с москвичами
Hi-Tech
Lenovo готовит смартфон со 100-мегапиксельной камерой Выйдет уже в следующем месяце.
Авто
Загоревшуюся BMW пришлось сутки держать под водой (фото) На такой необычный шаг пошли аварийно-спасательные службы в Нидерландах, чтобы потушить гибридное купе
Кино
Цекало с женой, Цыганов со Снигирь: звезды на кинопремии В Москве раздали награды лучшим фильмам и сериалам
Недвижимость
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
В России могут массово обанкротиться застройщики
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
Тина Канделаки готовится стать многодетной матерью Ведущая хочет родить ребенка от молодого мужа
Леди
69-летняя Пугачева в кожаной куртке пришла на модный показ Звезды стали зрителями яркого фэшн-шоу.
Все о ремонте
10 предметов интерьера, которые изменили мир дизайна
5 простых способов сэкономить тепло и электричество
8 особенностей ремонта кухни в панельном доме
Хочешь поспать в винной бочке? В Португалии есть отель, где это можно сделать
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь