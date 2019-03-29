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10:32 (мск), источник: Известия

На финишной кривой: Петру Порошенко не обойтись без фальсификаций

Основная борьба на выборах президента Украины в воскресенье развернется за второе место.

Источник: Reuters

Главная цель украинской оппозиции, опирающейся на юго-восток страны, на предстоящих в воскресенье выборах — не допустить выхода Петра Порошенко во второй тур. Об этом «Известиям» рассказал лидер партии «Наши» Евгений Мураев, объединивший усилия с кандидатом от «Оппозиционного блока — Партии мира и развития» Александром Вилкулом. По словам Евгения Мураева, без фальсификаций и покупки 2 млн голосов действующий президент не сможет занять второе место. Между тем за два дня до выборов возглавляет гонку шоумен Владимир Зеленский, уверенно опережая Юлию Тимошенко и Петра Порошенко. Оппозиционер Юрий Бойко, недавно побывавшей в Москве на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, сохраняет четвертую позицию с 10%.

Развязка близка

Первый тайм президентской кампании на Украине подходит к концу. Тройка основных претендентов на второй тур, а его, судя по всему, не избежать, осталась без изменений.

Шоумен Владимир Зеленский уверенно лидирует, заручившись, по разным опросам, поддержкой 25−34%. За ним следуют глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко и действующий президент Петр Порошенко, за которых готовы проголосовать от 11 до 20% избирателей.

Впрочем, как пояснил «Известиям» снявший свою кандидатуру в пользу Александра Вилкула Евгений Мураев, большинство социологических исследований «претерпевают серьезную адаптацию в соответствии с запросом своих заказчиков». В любом случае оппозиция рассчитывает на «неплохой результат» и постарается не допустить переизбрания Петра Порошенко, который, по словам Евгения Мураева, попытается сфальсифицировать голосование.

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— Эта приоритетная для меня задача. Социология, которую вижу я, отдает ему третье место. С двойным отрывом от него идет Зеленский, а от Тимошенко Порошенко отстает на 5%. Жизнь показывает, что социологи часто недооценивают Тимошенко, поскольку не доезжают до удаленных деревень и сел. У нее, как правило, в итоге процент выше, чем в исследованиях. И чтобы опередить Тимошенко, Порошенко необходимо купить 2 млн голосов, — сказал «Известиям» украинский политик.

По его словам, действующий лидер страны «работает с местными элитами», запугивает градоначальников уголовными делами и всячески пытается поправить свое положение. Другое дело, что технически устроить вбросы ему будет сложно, учитывая пока принципиальную позицию нацполиции и современные технологии связи.

— Если он останется и у него в руках будет весь силовой аппарат, он сделает всё, чтобы максимально не допустить нормальной избирательной кампании в парламент (голосование намечено на 27 октября 2019 года. — «Известия»). Тогда мы столкнемся с давлением на мажоритарщиков, — уверен Евгений Мураев. — Под видом самовыдвиженцев пойдут угодные ему люди. А те, кто для него опасен, будут с утра до вечера общаться с прокуратурой и СБУ. Другими словами, переизбравшись он полностью попытается законсервироваться. Тогда шансов уже никаких: еще пять лет и страны не будет.

Между тем директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский отметил в разговоре с «Известиями», что, скорее всего, во втором туре пару Владимиру Зеленскому составит все-таки Петр Порошенко.

— Если бы выборы были сегодня, то он бы прошел. Но эти два дня могут всё изменить, — считает эксперт.

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По его словам, рейтинг Юлии Тимошенко перестал расти, а если у нее и у Петра Порошенко в последние 48 часов возникнут какие-то проблемы, то и у оппозиционного кандидата Юрия Бойко появится шанс. На данный момент этот политик, недавно побывавший в Москве на встрече с премьер-министром России, занимает устойчивое четвертое место.

Упал, приподнялся

Пожалуй, к главным неожиданностям нынешней президентской кампании можно отнести три события. Во-первых, в самом начале никто не воспринимал всерьез Владимира Зеленского. Однако за считаные недели из «статиста» шоумен, комик и актер превратился чуть ли не в главного претендента на пост. Без профессиональной и слаженной команды, без политического опыта ему удалось завоевать симпатии значительной части украинцев. «Пусть лучше он, чем эти», — стало своего рода оправданием для тех, кто решил проголосовать за «кандидата Зе».

Во-вторых, еще несколько месяцев назад казалось, что Петр Порошенко может и не вступать в борьбу, поскольку слишком низкие рейтинги не сулили ему даже «бронзовой медали». Но украинскому лидеру удалось подправить ситуацию.

Основная причина его роста — полное доминирование в информационном пространстве, отметил Михаил Погребинский. Помимо влияния на СМИ — «на родной Пятый канал и гостелевидение», он оказывает давление на олигархов, владеющих другими информресурсами.

— Кроме того, он чрезвычайно активен. Ему критически важно победить, как никому. У него ставка — больше, чем жизнь. Представим, что выигрывает Тимошенко, тогда Порошенко будет сидеть в тюрьме, — считает украинский политолог.

К тому же свою долю в «успех» внесла и антироссийская кампания. Часть населения воспринимает Петра Порошенко как «защитника» от президента России.

— Это какое должно быть психологическое состояние людей, что они не видят, что Порошенко врет и лицедействует, — сказал эксперт.

И, наконец, третий момент, сильно повлиявший на расклады, это раскол в «Оппозиционном блоке».

На юго-восточном поле фактически оказалось два кандидата — Александр Вилкул и Юрий Бойко. Если складывать их показатели, то шансы на второй тур резко возрастают. Однако договориться у оппозиционеров так и не получилось. К тому же этот разлад сыграл на руку и Владимиру Зеленскому. Согласно данным социологической группы «Рейтинг», в этой части Украины он демонстрирует весьма неплохие показатели, особенно среди молодежи.

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С Россией в голове

В одном Петр Порошенко может быть уверен 31 марта. Воскресное голосование пройдет без России. Киев сделал всё возможное, даже умудрился пренебречь международными нормами и пока выйти сухим из воды, чтобы на Украине не было наших наблюдателей. Не помогла и попытка ОБСЕ отправить россиян через БДИПЧ. Украинские власти были непреклонны, а националисты обещали смельчаков из РФ встретить «как надо». Москва в итоге решила не рисковать людьми.

Мало будет на украинских выборах и российских журналистов. Кого-то ЦИК страны всё же аккредитовала, но присутствия представителей «пропагандистских» СМИ допустить побоялась. Так, запрос на аккредитацию журналиста «Известий» остался без ответа. В пресс-службе ЦИК Украины заверили «Известия», что письма не получали, объяснив это «постоянными DoS-атаками со стороны спецслужб восточного соседа». На просьбу проверить сообщение в папке «спам» «Известиям» посоветовали обратиться в российские органы власти.

Кроме того, украинские граждане не смогут проголосовать в России.

Киев решил не открывать участки на ее территории. По разным оценкам, он лишил возможности воспользоваться своим конституционным правом более 3 млн украинцев.

Впрочем, совсем без России дело вряд ли обойдется. Ведь сам Петр Порошенко вспоминает Москву чуть ли не каждый день, успев заранее несколько раз посетовать на «вмешательство» во время выборов. Россия подобные заявления всерьез не воспринимает, но помешать появлению украинского Роберта Мюллера вряд ли сможет, если действующей или будущей власти Украины это будет выгодно.

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