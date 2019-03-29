На финишной кривой: Петру Порошенко не обойтись без фальсификаций
Основная борьба на выборах президента Украины в воскресенье развернется за второе место.
Основная борьба на выборах президента Украины в воскресенье развернется за второе место.
Главная цель украинской оппозиции, опирающейся на
Развязка близка
Первый тайм президентской кампании на Украине подходит к концу. Тройка основных претендентов на второй тур, а его, судя по всему, не избежать, осталась без изменений.
Впрочем, как пояснил «Известиям» снявший свою кандидатуру в пользу Александра Вилкула Евгений Мураев, большинство социологических исследований «претерпевают серьезную адаптацию в соответствии с запросом своих заказчиков». В любом случае оппозиция рассчитывает на «неплохой результат» и постарается не допустить переизбрания Петра Порошенко, который, по словам Евгения Мураева, попытается сфальсифицировать голосование.
— Эта приоритетная для меня задача. Социология, которую вижу я, отдает ему третье место. С двойным отрывом от него идет Зеленский, а от Тимошенко Порошенко отстает на 5%. Жизнь показывает, что социологи часто недооценивают Тимошенко, поскольку не доезжают до удаленных деревень и сел. У нее, как правило, в итоге процент выше, чем в исследованиях. И чтобы опередить Тимошенко, Порошенко необходимо купить 2 млн голосов, — сказал «Известиям» украинский политик.
По его словам, действующий лидер страны «работает с местными элитами», запугивает градоначальников уголовными делами и всячески пытается поправить свое положение. Другое дело, что технически устроить вбросы ему будет сложно, учитывая пока принципиальную позицию нацполиции и современные технологии связи.
— Если он останется и у него в руках будет весь силовой аппарат, он сделает всё, чтобы максимально не допустить нормальной избирательной кампании в парламент (голосование намечено на 27 октября 2019 года. — «Известия»). Тогда мы столкнемся с давлением на мажоритарщиков, — уверен Евгений Мураев. — Под видом самовыдвиженцев пойдут угодные ему люди. А те, кто для него опасен, будут с утра до вечера общаться с прокуратурой и СБУ. Другими словами, переизбравшись он полностью попытается законсервироваться. Тогда шансов уже никаких: еще пять лет и страны не будет.
Между тем директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский отметил в разговоре с «Известиями», что, скорее всего, во втором туре пару Владимиру Зеленскому составит
— Если бы выборы были сегодня, то он бы прошел. Но эти два дня могут всё изменить, — считает эксперт.
По его словам, рейтинг Юлии Тимошенко перестал расти, а если у нее и у Петра Порошенко в последние 48 часов возникнут
Упал, приподнялся
Пожалуй, к главным неожиданностям нынешней президентской кампании можно отнести три события.
Основная причина его роста — полное доминирование в информационном пространстве, отметил Михаил Погребинский. Помимо влияния на СМИ — «на родной Пятый канал и гостелевидение», он оказывает давление на олигархов, владеющих другими информресурсами.
— Кроме того, он чрезвычайно активен. Ему критически важно победить, как никому. У него ставка — больше, чем жизнь. Представим, что выигрывает Тимошенко, тогда Порошенко будет сидеть в тюрьме, — считает украинский политолог.
К тому же свою долю в «успех» внесла и антироссийская кампания. Часть населения воспринимает Петра Порошенко как «защитника» от президента России.
— Это какое должно быть психологическое состояние людей, что они не видят, что Порошенко врет и лицедействует, — сказал эксперт.
На
С Россией в голове
В одном Петр Порошенко может быть уверен 31 марта. Воскресное голосование пройдет без России. Киев сделал всё возможное, даже умудрился пренебречь международными нормами и пока выйти сухим из воды, чтобы на Украине не было наших наблюдателей. Не помогла и попытка ОБСЕ отправить россиян через БДИПЧ. Украинские власти были непреклонны, а националисты обещали смельчаков из РФ встретить «как надо». Москва в итоге решила не рисковать людьми.
Мало будет на украинских выборах и российских журналистов.
Киев решил не открывать участки на ее территории. По разным оценкам, он лишил возможности воспользоваться своим конституционным правом более 3 млн украинцев.
Впрочем, совсем без России дело вряд ли обойдется. Ведь сам Петр Порошенко вспоминает Москву чуть ли не каждый день, успев заранее несколько раз посетовать на «вмешательство» во время выборов. Россия подобные заявления всерьез не воспринимает, но помешать появлению украинского Роберта Мюллера вряд ли сможет, если действующей или будущей власти Украины это будет выгодно.
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