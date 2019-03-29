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06:24 (мск), источник: РИА Новости

Норвегии в случае ЧП придется положиться на помощь России, пишут СМИ

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Норвегия в случае чрезвычайных ситуаций будет вынуждена полагаться на помощь спасателей из России, пишет местная газета Klassekampen.

Источник: Reuters

«Наши ресурсы ограничены, и мы сильно зависим от иностранной помощи», — цитирует издание главу комитета по предупреждению чрезвычайных ситуаций провинции Финнмарк Ронни Шелдерупа.

В то время как Норвегия сталкивается с нехваткой спасательных вертолетов, у России имеются вертолеты на Кольском полуострове, пишет автор статьи.

«Норвегия заключила соглашения о спасении с соседними странами. Если на севере случится крупная авария, ключевую роль сыграют вертолеты и другая спасательная техника из России», — констатирует газета.

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Шторм не позволил пересаживать людей на другие суда, единственная возможность была — поднимать по одному человеку на пять вертолетов, пришедших на помощь. В общей сложности таким образом были эвакуированы почти 470 человек.

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