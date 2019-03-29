Чавушоглу и Лавров проводят переговоры в Анталье
Главы МИД Турции и России поприветствовали друг друга, далее встреча продолжилась за закрытыми дверями.
Главы МИД Турции и России поприветствовали друг друга, далее встреча продолжилась за закрытыми дверями.
АНТАЛЬЯ /Турция/, 29 марта. /ТАСС/. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и министр иностранных дел России Сергей Лавров начали переговоры в Анталье.
Министры поприветствовали друг друга, далее встреча продолжилась за закрытыми дверями.
Позже главы МИД примут участие в седьмом заседании
Кроме того, особое внимание будет уделено ситуации в Сирии.