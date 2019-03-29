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10:39 (мск), источник: ТАСС

Чавушоглу и Лавров проводят переговоры в Анталье

Главы МИД Турции и России поприветствовали друг друга, далее встреча продолжилась за закрытыми дверями.

Источник: Reuters

АНТАЛЬЯ /Турция/, 29 марта. /ТАСС/. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и министр иностранных дел России Сергей Лавров начали переговоры в Анталье.

Министры поприветствовали друг друга, далее встреча продолжилась за закрытыми дверями.

Позже главы МИД примут участие в седьмом заседании российско-турецкой Совместной группы стратегического планирования.

В ходе мероприятия планируется обсудить предстоящую встречу президентов России и Турции, проведение которой запланировано на апрель в Москве.

Кроме того, особое внимание будет уделено ситуации в Сирии.

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