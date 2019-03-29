Российские корабли следят за вошедшими в Черное море фрегатами НАТО

«Силы и средства Черноморского флота взяли на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО в составе трех фрегатов УРО (управляемого ракетного оружия) ВМС Нидерландов, Канады и Испании», — говорится в сообщении.
Ранее телеканал CNN Turk сообщил, что в Черное море вошли эсминец ВМС Нидерландов «Эвертсен», фрегаты «Торонто» (от Канады), «Санта Мария» (Испания), «Гелиболу» (Турция) и вспомогательное судно ВМС Франции «Вар». Ожидается, что канадский и испанский фрегаты 1 апреля зайдут в Одессу.