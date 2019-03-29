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10:47 (мск), источник: Lenta.Ru

Вступили в силу законы о фейковых новостях и оскорблении госсимволов

В России вступили в силу законы о борьбе с фейковыми новостями, а также об оскорблении общества, органов власти и государственных символов в сети, подписанный президентом 18 марта.

Источник: РИА "Новости"

Бороться с тем и другим будет прокуратура совместно с Роскомнадзором, который заблокирует доступ к допустившим нарушение ресурсам по первому требованию надзорного ведомства.

Более сложный порядок блокировки предусматривается только, если ложная новость будет опубликована зарегистрированным интернет-СМИ.

За распространение фейков гражданам грозит штраф от 30 тысяч до 1,5 миллиона рублей, в случае если это действие привело к массовым беспорядкам и гибели людей.

Согласно второму закону штрафы от 30 тысяч до 200 тысяч рублей и административные аресты при повторном нарушении грозят тем, кто выражает в сети «явное неуважение» к обществу, органам власти и государственным символам, делая это «в неприличной форме». Доступ к подобным материалам так же, как и в случае с фейками, будет блокироваться без санкции суда.

В России вступил в силу закон о борьбе с фейковыми новостями
Во время загрузки произошла ошибка.
09:42 (мск)© Ньюстюб
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