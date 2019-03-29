Вступили в силу законы о фейковых новостях и оскорблении госсимволов
В России вступили в силу законы о борьбе с фейковыми новостями, а также об оскорблении общества, органов власти и государственных символов в сети, подписанный президентом 18 марта.
В России вступили в силу законы о борьбе с фейковыми новостями, а также об оскорблении общества, органов власти и государственных символов в сети, подписанный президентом 18 марта.
Бороться с тем и другим будет прокуратура совместно с Роскомнадзором, который заблокирует доступ к допустившим нарушение ресурсам по первому требованию надзорного ведомства.
Более сложный порядок блокировки предусматривается только, если ложная новость будет опубликована зарегистрированным
За распространение фейков гражданам грозит штраф от 30 тысяч до 1,5 миллиона рублей, в случае если это действие привело к массовым беспорядкам и гибели людей.
Согласно второму закону штрафы от 30 тысяч до 200 тысяч рублей и административные аресты при повторном нарушении грозят тем, кто выражает в сети «явное неуважение» к обществу, органам власти и государственным символам, делая это «в неприличной форме». Доступ к подобным материалам так же, как и в случае с фейками, будет блокироваться без санкции суда.