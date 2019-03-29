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11:32 (мск), источник: РИА Новости

СМИ обвинили соратника Порошенко в причастности к хищениям в энергетике

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости. Журналисты «Схем. Коррупция в деталях» обнародовали материал, в котором утверждают, что соратник и бизнес-партнер президента Украины Петра Порошенко Игорь Кононенко может быть причастен к хищениям в энергетической сфере на сумму более 50 миллионов долларов.

Источник: РИА "Новости"

«В центре внимания всегда оставался президент Петр Порошенко — ведь он сосредоточил на себе принятие ключевых для государства решений. А также его ближайшие соратники, между которыми глава государства разделил важнейшие сферы влияния. В частности, речь идет о близком друге и бизнес-партнере президента Игоре Кононенко. Став заместителем председателя парламентской фракции Порошенко, он получил под свое кураторство одну из ключевых и наиболее прибыльных государственных сфер — энергетику», — говорится в расследовании.

Журналисты также обнародовали записи телефонных разговоров Кононенко с бизнесменом Дмитрием Крючковым, задержанным в 2018 году в Германии и подозреваемым в растрате средств «Запорожьеоблэнерго». «В одном из них ближайший соратник президента со знанием дела интересуется ходом расчетов с государством бизнесмена Крючкова», — отмечают журналисты.

На Украине насчитывается 25 облэнерго, почти все они полностью перешли в частные руки, но контрольные пакеты шести из них — принадлежат государству. Журналисты отмечают, что в 2015 году, в частности, контроль над «Запорожьеоблэнерго» осуществляли миноритарные акционеры — братья Григорий и Игорь Суркисы, которые владеют ФК «Динамо». Тогда Крючков работал на Суркисов, одновременно контактируя с Кононенко.

«Еще в 2015 году “Запорожьеоблэнерго” согласилось, что крупные местные промышленные предприятия будут платить за уже поставленную электроэнергию частной компании Крючкова “Энергосеть”. А эта фирма, в свою очередь, должна отдать деньги поставщику. На эти нехитрые трехсторонние договоры пошли такие заводы олигархов: “Запорожский титано-магниевый комбинат”, “Днепроспецсталь” и “Запорожский завод ферросплав”. Вот только деньги за электроэнергию “Запорожьеоблэнерго” от Крючкова так и не дождалось. Таким образом, только в 2015 году полугосударственное предприятие недополучило полмиллиарда гривен (около 18,5 миллиона долларов)», — говорится в расследовании.

Официальное следствие установило, что часть полученных от этих предприятий денег переводилась в наличные — очевидно, чтобы разделить между различными участниками коррупционной схемы.
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 И, судя по полученным «Схемами» разговорам, Крючков регулярно дает указания отвозить различные суммы денег в офис братьям Суркисам. Эту махинацию на «Запорожьеоблэнерго» от 2015 года расследуют детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Записи разговоров, которые опубликовали «Схемы», также свидетельствуют о причастности Суркисов, Крючкова и Кононенко к аферам с «Черкассыоблэнерго» и «Харьковоблэнерго».

В расследовании присутствует аудиозапись, на которой Крючков звонит человеку, голос которого похож на Игоря Котвицкого — депутата от «Народного фронта». «По телефону Крючков не просто контактирует с влиятельными людьми из окружения президента и заручается поддержкой главы Харьковской области. Он уверяет: ситуация с “Харьковоблэнерго” под контролем на уровне президента Порошенко», — утверждают журналисты.

В материале журналистов детектив НАБУ Роман Войтюк называет сумму причиненного ущерба, которая фигурирует в процессах: «В настоящее время Национальным бюро расследуются уголовные правонарушения, из которых усматривается, что Крючковым, а также другими лицами, причинен ущерб на общую сумму свыше 1,4 миллиарда гривен (более 50 миллионов долларов по курсу нацбанка)… Крючков Дмитрий Васильевич действовал не единолично, ему давались указания другими лицами, и эти указания выполнял. В настоящее время мы устанавливаем всех причастных лиц, в том числе — которые давали эти указания».

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