СМИ обвинили соратника Порошенко в причастности к хищениям в энергетике
КИЕВ, 29 мар — РИА Новости. Журналисты «Схем. Коррупция в деталях» обнародовали материал, в котором утверждают, что соратник и
КИЕВ, 29 мар — РИА Новости. Журналисты «Схем. Коррупция в деталях» обнародовали материал, в котором утверждают, что соратник и
«В центре внимания всегда оставался президент Петр Порошенко — ведь он сосредоточил на себе принятие ключевых для государства решений. А также его ближайшие соратники, между которыми глава государства разделил важнейшие сферы влияния. В частности, речь идет о близком друге и
Журналисты также обнародовали записи телефонных разговоров Кононенко с бизнесменом Дмитрием Крючковым, задержанным в 2018 году в Германии и подозреваемым в растрате средств «Запорожьеоблэнерго». «В одном из них ближайший соратник президента со знанием дела интересуется ходом расчетов с государством бизнесмена Крючкова», — отмечают журналисты.
На Украине насчитывается 25 облэнерго, почти все они полностью перешли в частные руки, но контрольные пакеты шести из них — принадлежат государству. Журналисты отмечают, что в 2015 году, в частности, контроль над «Запорожьеоблэнерго» осуществляли миноритарные акционеры — братья Григорий и Игорь Суркисы, которые владеют ФК «Динамо». Тогда Крючков работал на Суркисов, одновременно контактируя с Кононенко.
«Еще в 2015 году “Запорожьеоблэнерго” согласилось, что крупные местные промышленные предприятия будут платить за уже поставленную электроэнергию частной компании Крючкова “Энергосеть”. А эта фирма, в свою очередь, должна отдать деньги поставщику. На эти нехитрые трехсторонние договоры пошли такие заводы олигархов: “Запорожский
И, судя по полученным «Схемами» разговорам, Крючков регулярно дает указания отвозить различные суммы денег в офис братьям Суркисам. Эту махинацию на «Запорожьеоблэнерго» от 2015 года расследуют детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Записи разговоров, которые опубликовали «Схемы», также свидетельствуют о причастности Суркисов, Крючкова и Кононенко к аферам с «Черкассыоблэнерго» и «Харьковоблэнерго».
В расследовании присутствует аудиозапись, на которой Крючков звонит человеку, голос которого похож на Игоря Котвицкого — депутата от «Народного фронта». «По телефону Крючков не просто контактирует с влиятельными людьми из окружения президента и заручается поддержкой главы Харьковской области. Он уверяет: ситуация с “Харьковоблэнерго” под контролем на уровне президента Порошенко», — утверждают журналисты.
В материале журналистов детектив НАБУ Роман Войтюк называет сумму причиненного ущерба, которая фигурирует в процессах: «В настоящее время Национальным бюро расследуются уголовные правонарушения, из которых усматривается, что Крючковым, а также другими лицами, причинен ущерб на общую сумму свыше 1,4 миллиарда гривен (более 50 миллионов долларов по курсу нацбанка)… Крючков Дмитрий Васильевич действовал не единолично, ему давались указания другими лицами, и эти указания выполнял. В настоящее время мы устанавливаем всех причастных лиц, в том числе — которые давали эти указания».
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