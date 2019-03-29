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12:05 (мск), источник: ТАСС

Канцлер Австрии назвал верным путь сближения Минска с ЕС без разрыва партнерства с Россией

Себастьян Курц заявил, что другой подход мог бы сыграть отрицательную роль.

МИНСК, 29 марта. /ТАСС/. Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц считает, что Белоруссия нашла правильный путь сближения с Европейским союзом без разрыва партнерских отношений с Россией. Об этом он заявил в пятницу на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

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«Мне кажется, что вы нашли очень позитивный, правильный путь сближения с Европейским союзом без разрыва ваших партнерских отношений с Россией, — сказал Курц. — На мой взгляд, этот подход “и, и” значительно более продуктивен, чем подход “или, или”, который может сыграть отрицательную роль. Это касается не только вашей страны, но и других стран в регионе».

По его словам, Австрия выступает за дальнейшее выстраивание добрых долгосрочных отношений между Австрией и Белоруссией. «Я очень хорошо себя чувствую в вашей стране. И мне очень важно, чтобы Австрия как часть Европейского союза могла выстроить добрые долгосрочные отношения с вашей страной», — сказал он.

Федеральный канцлер также сказал, что рассчитывает на визит Лукашенко в Австрию в течение следующего полугодия. «Я очень рад тому, что в течение следующего полугодия Вы, по всей вероятности, сможете посетить Австрию. И мы таким образом шаг за шагом сможем углублять наши отношения», — сказал Курц.

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