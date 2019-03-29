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12:13 (мск), источник: РИА Новости

Лавров начал переговоры с главой МИД Турции шуткой про танцы

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров перед началом переговоров с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу пошутил перед собравшимися журналистами, предположив, что они ждут от двух министров танца.

Источник: РИА Новости

«Вы чего-то ждете? Вы хотите, чтобы мы подвигались, потанцевали, или что?» — сказал Лавров. Видео опубликовано аккаунте МИД РФ в социальной сети Twitter.

На видео Лавров сидит напротив Чавушоглу, их снимают фотокорреспонденты.

Лавров посещает Анталью 28—29 марта для участия в седьмом заседании Совместной группы стратегического планирования под председательством глав внешнеполитических ведомств двух стран. Группа действует в рамках возглавляемого президентами России и Турции Совета сотрудничества высшего уровня (ССВУ). Предыдущее, шестое заседание СГСП состоялось 14 марта 2018 года в Москве.

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