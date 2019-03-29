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15:53 (мск), источник: РИА Новости

Лавров назвал решение Трампа по Голанам демонстрацией вседозволенности

АНТАЛЬЯ, 29 мар — РИА Новости. Признание президентом США Дональдом Трампом суверенитета Израиля над Голанскими высотами — сознательная демонстрация вседозволенности со стороны Вашингтона, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

Источник: РИА Новости

«Я ощущаю, что это осознанная, сознательная демонстрация вседозволенности. И вот такая демонстрация вседозволенности, наряду с угрозами, ультиматумами и санкциями — это, в общем-то, весь инструментарий, которым пользуются на внешнеполитической арене Соединенные Штаты. Это печально наблюдать», — сказал он в ходе пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

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Он отметил, что такое отношение США к международному праву можно наблюдать повсеместно, в частности, на примере выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и ситуации в Венесуэле.

Президент США Дональд Трамп в минувший понедельник подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами в ходе встречи с израильским премьером Биньямином Нетаньяху. В прошлом году Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и заявил о переносе посольства из Тель-Авива.

В ходе Шестидневной войны 1967 года Израиль отбил у Сирии и оккупировал Голанские высоты, а в 1981 году в одностороннем порядке их аннексировал. Принадлежность горного плато считается основным предметом израильско-сирийского конфликта, попытки решить который предпринимались до начала гражданской войны в Сирии.

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