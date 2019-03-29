Лавров назвал решение Трампа по Голанам демонстрацией вседозволенности

«Я ощущаю, что это осознанная, сознательная демонстрация вседозволенности. И вот такая демонстрация вседозволенности, наряду с угрозами, ультиматумами и санкциями — это, в общем-то, весь инструментарий, которым пользуются на внешнеполитической арене Соединенные Штаты. Это печально наблюдать», — сказал он в ходе пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.
Он отметил, что такое отношение США к международному праву можно наблюдать повсеместно, в частности, на примере выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и ситуации в Венесуэле.
Президент США Дональд Трамп в минувший понедельник подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами в ходе встречи с израильским премьером Биньямином Нетаньяху. В прошлом году Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и заявил о переносе посольства из Тель-Авива.
В ходе Шестидневной войны 1967 года Израиль отбил у Сирии и оккупировал Голанские высоты, а в 1981 году в одностороннем порядке их аннексировал. Принадлежность горного плато считается основным предметом израильско-сирийского конфликта, попытки решить который предпринимались до начала гражданской войны в Сирии.