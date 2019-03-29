В Кремле сожалеют, что украинцев в России лишили права голосовать
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В Кремле сожалеют, что несколько миллионов украинцев, проживающих в России, лишены возможности голосовать на предстоящих выборах президента страны, как и о том, что отторгнуты избиратели внутри самой страны, заявил
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