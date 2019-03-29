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12:53 (мск), источник: РИА Новости

В Кремле сожалеют, что украинцев в России лишили права голосовать

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В Кремле сожалеют, что несколько миллионов украинцев, проживающих в России, лишены возможности голосовать на предстоящих выборах президента страны, как и о том, что отторгнуты избиратели внутри самой страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: Reuters

«Можно только выразить сожаление, что существует несколько миллионов украинцев, которые находятся в нашей стране, которые будут лишены права голосовать. Существуют так же несколько миллионов украинцев, которые отторгнуты в своей стране. Это те факты, которые трудно отрицать и которые являются, к сожалению, той печальной реальностью, которой они являются», — заявил Песков, говоря о предстоящих выборах президента Украины.

Вместе с тем, подчеркнул представитель Кремля, выборы в этой стране — это внутреннее дело украинцев, и давать какие-то оценки можно будет только после того, как они состоятся.

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