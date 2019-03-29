В Швеции отпустили из-под стражи подозреваемого в шпионаже в пользу России
Прокуратура Швеции освободила
Прокуратура Швеции освободила
«Имеющиеся доказательства говорят о том, что подозреваемый не может усложнить проведение следствия, если бы он был на свободе. Поскольку других оснований для ареста нет, я должен его отменить», — приводятся слова прокурора Матса Люнквиста.
27 февраля Служба государственной безопасности Швеции (СЭПО) сообщила о задержании в Стокгольме подозреваемого в шпионаже в пользу России. Глава подразделения контрразведки Даниэль Стенлинг пояснил, что задержанного, предположительно, завербовал агент российской разведки, который работает в Швеции под дипломатическим прикрытием.
По данным ведомства, задержанный вел преступную деятельность как минимум с 2017 года. Он работает в Швеции в индустрии высоких технологий и имеет доступ к информации, которая представляет интерес для иностранных разведчиков.
В середине марта официальный представитель МИД Швеции Патрик Нильссон сообщил газете Dagens Nyheter, что шведское внешнеполитическое ведомство вызвало российского посла в Стокгольме Виктора Татаринцева и потребовало высылки одного из дипломатов
9 ноября Минобороны Австрии подтвердило информацию о задержании полковника австрийской армии. Его подозревают в шпионаже в пользу России на протяжении 20 лет. Российские шпионы, разоблаченные после распада СССР, — в фотогалерее «Ъ».
Сотрудник службы безопасности Эстонии Алексей Дрессен был обвинен вместе со своей женой Викторией в шпионаже в пользу России. В июле 2012 года приговорен к 16 годам заключения, его супруга получила шесть лет условно. В сентябре 2015 года Дрессен был обменян на эстонца Эстона Кохвера.
Высокопоставленный чиновник Минобороны Эстонии Герман Симм был обвинен в передаче России около 3 тыс. секретных материалов НАТО. В феврале 2009 года его приговорили к 12,5 годам тюрьмы.
В октябре 2014 года в Польше был задержан подполковник Й. Збигнев (полное имя не разглашалось) по подозрению в шпионаже в пользу России. В мае 2016 года осужден на шесть лет. По версии следствия, снабжал российские спецслужбы информацией о польских офицерах, которых можно завербовать.
Замглавы представительства Внешэкономбанка в Нью-Йорке Евгения Бурякова обвинили в экономическом шпионаже. В мае 2016 года приговорен к 30 месяцам тюрьмы и штрафу в $100 тыс., в марте 2017 года вышел на свободу и депортирован. Сотрудники торгпредства и представительства в ООН Игорь Спорышев и Виктор Подобный, также подозреваемые в шпионаже, успели покинуть США.
Лейтенант Канадского королевского флота Джеффри Пол Делайл был обвинен в злоупотреблении доверием и передаче секретной информации ГРУ. В частности, среди переданных материалов была информация о системе управления военной разведки Stone Ghost. В феврале 2013 года приговорен к 20 годам тюрьмы.
В июле 2010 года между США и Россией состоялся обмен шпионами. В Россию были депортированы десять человек, которых обвиняли в разведывательной деятельности. В их числе были Анна Чапман, Михаил Васенков и его жена Вики Пелаэс Окампо, Андрей Безруков с супругой Еленой Вавиловой.
5 сентября 2018 года власти Британии раскрыли имена подозреваемых в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, назвав двух россиян Руслана Боширова и Александра Петрова. По данным следствия, они являются сотрудниками ГРУ, по данным The Insider и Bellingcat, их настоящие имена — Анатолий Чепига и Александр Мишкин. Подозреваемые и российские власти отрицают обвинения.
В мае 2002 года агент ФБР Роберт Филип Ханссен был приговорен к 15-ти пожизненным срокам без права на помилование. Его признали виновным в шпионаже в пользу СССР и России в 1979-2001 годах. Шпион пошел на сделку со следствием, что позволило избежать смертной казни.
28 апреля 1994 года экс-глава советского отдела управления внешней разведки ЦРУ Олдрич Эймс был приговорен к пожизненному сроку без права на помилование. За время своей работы на КГБ выдал не менее 25 американских агентов, некоторые из которых были приговорены к смертной казни. Был завербован в апреле 1985 года.
20 июня 1997 года за шпионаж в пользу России был осужден сотрудник ЦРУ Гарольд Николсон. Суд приговорил его к 23 годам и семи месяцам заключения. В январе 2011 года получил еще восемь лет по обвинениям в сговоре с иностранным правительством и отмывании денег. В декабре 2010 года его сын Натаэль Николсон был приговорен к пяти годам условно за передачу информации агентам СВР после посещения отца в тюрьме.
В 1996 году был арестован специальный агент ФБР Эрл Эдвин Питтс по обвинению в шпионаже в пользу советских и российских спецслужб. По данным следствия, за свою деятельность получил около $224 тыс. 27 июня 1997 года был приговорен к 27 годам тюрьмы.
Сотрудник эстонской службы безопасности Владимир Вейтман был обвинен в госизмене и передаче сведений, составляющих государственную тайну, российской разведке. В октябре 2013 года приговорен к 15 годам тюрьмы.
27 сентября 2001 года полковник разведывательного управления Минобороны США Джордж Трофимофф был приговорен к пожизненному заключению. Обвинялся в шпионаже в пользу СССР в 1970-1980-х годах. В частности, передавал перечень главных целей ЦРУ в 1978-1981 годах. Скончался в тюрьме 19 сентября 2014 года.
В феврале 1999 года аналитик Агентства национальной безопасности США (АНБ) Дэвид Шелдон Бун был приговорен к 24 годам и четырем месяцам тюрьмы. В октябре 1988 года сам вышел на контакт с советской разведкой, предложив свои услуги. Среди переданных им данных были сведения о передвижении советских войск и ядерном арсенале, собранных американской разведкой. За годы работы получил более $60 тыс.