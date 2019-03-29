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16:28 (мск), источник: Интерфакс

Медведев заявил, что Россия не пойдет по пути Китая в регулировании интернета

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU — Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил в связи с законопроектом о защите Рунета от внешних угроз, что Россия не будет пользоваться китайской моделью регулирования своего сегмента Всемирной сети.

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«Конечно, у нас не будет такого регулирования, как в Китае. Я даже скажу больше: и в Китае это регулирование зачастую не приносит тех, может быть, результатов, на которые это регулирование изначально было ориентировано», — сказал Медведев в пятницу в ходе общения с пользователями «ВКонтакте» в прямом эфире.

«Тем более, мы не стремимся к такому регулированию — никакого файервола здесь не возникает», — добавил премьер.

Во время загрузки произошла ошибка.

Вместе с тем, премьер призвал вспомнить, как развивалась глобальная сеть. «Если бы интернет можно было бы отрегулировать на общие начала взаимодействия на уровне международной конференции, это было бы идеально», — считает Медведев.

«Но интернет развивался иначе: абсолютное большинство ключей к регулированию находятся на территории одной страны — Соединенных Штатов Америки», — подчеркнул он.

По словам премьера, независимо от отношений РФ и США «получается так, что та технология, которая стала универсальной, используется миллиардами людей, все-таки в значительной степени регулируется одной страной… Это не очень хорошо. И для этого как раз и существует международное право», — сказал премьер.

«Может быть, мы доживем до ситуации, когда интернет по каким-то ключевым сегментам — например, те же самые доменные имена, какие-то ключевые технологии — будут регулироваться на уровне международных конвенций, но пока этого нет», — констатировал он.

«Поэтому мы должны защитить свои интересы, чтобы не мы что-то отключили, а чтобы нас не отключили. Это же тоже возможно», — заключил он.

Расходы не фантастические

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Медведев отметил, что реализация законопроекта не потребует фантастических расходов. «Это определенные деньги, сомнения нет. Но это не фантастические средства, которые иногда рисуют — сотни миллиардов рублей. Этого точно нет», — сказал он.

Касаясь определенных высказываний о том, что на реализацию данного законопроекта потребуется от 20 млрд рублей и более, глава правительства сказал: «Я не готов комментировать цифры, потому что господа профессионалы, по всей вероятности, не погружены в эти технологии».

«Вот когда мне министерство цифрового развития вместе с министерством финансов доложат, сколько им денег нужно, я тогда скажу, что нужно столько-то», — добавил Медведев.

Законопроект о суверенном рунете

Госдума 12 февраля приняла в первом чтении законопроект о комплексе организационных, административных и технических мер по защите и устойчивой работе сети интернет в России.

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Законопроект позволит создать независимую инфраструктуру для бесперебойного функционирования интернета в РФ, заявлял один из авторов документа, сенатор Андрей Клишас. Как говорится в пояснительной записке к документу, проект закона «подготовлен с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США».

Правительство поддержало принятие законопроекта в I чтении Госдумой при условии его доработки к II чтению. Не поддержала законопроект Счетная палата, указав, что его реализация потребует бюджетных расходов, а также «приведет к росту стоимости товаров и услуг на российском рынке». Профильная комиссия РСПП обращала внимание, что некоторые предложенные меры избыточны или создают риски ухудшения качества работы и даже отказа сетей связи в РФ.

Правительство намерено в ближайшее время внести в Госдуму поправки к закону о защите российского сегмента интернета от внешних угроз, которые в настоящее время проходят межведомственное согласование, в частности с Федеральной службой безопасности России, сообщил «Интерфаксу» 20 марта источник, знакомый с ситуацией.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью газете «Известия» заявил, что в России не будут ограничивать интернет, планов отключиться от глобальной Сети у страны нет. Он подчеркнул необходимость защитить российскую сеть от отключения извне.

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