Медведев заявил, что Россия не пойдет по пути Китая в регулировании интернета
Москва. 29 марта. INTERFAX.RU —
Москва. 29 марта. INTERFAX.RU —
«Конечно, у нас не будет такого регулирования, как в Китае. Я даже скажу больше: и в Китае это регулирование зачастую не приносит тех, может быть, результатов, на которые это регулирование изначально было ориентировано», — сказал Медведев в пятницу в ходе общения с пользователями «ВКонтакте» в прямом эфире.
«Тем более, мы не стремимся к такому регулированию — никакого файервола здесь не возникает», — добавил премьер.
Вместе с тем, премьер призвал вспомнить, как развивалась глобальная сеть. «Если бы интернет можно было бы отрегулировать на общие начала взаимодействия на уровне международной конференции, это было бы идеально», — считает Медведев.
«Но интернет развивался иначе: абсолютное большинство ключей к регулированию находятся на территории одной страны — Соединенных Штатов Америки», — подчеркнул он.
«Может быть, мы доживем до ситуации, когда интернет по
«Поэтому мы должны защитить свои интересы, чтобы не мы
Расходы не фантастические
Медведев отметил, что реализация законопроекта не потребует фантастических расходов. «Это определенные деньги, сомнения нет. Но это не фантастические средства, которые иногда рисуют — сотни миллиардов рублей. Этого точно нет», — сказал он.
Касаясь определенных высказываний о том, что на реализацию данного законопроекта потребуется от 20 млрд рублей и более, глава правительства сказал: «Я не готов комментировать цифры, потому что господа профессионалы, по всей вероятности, не погружены в эти технологии».
«Вот когда мне министерство цифрового развития вместе с министерством финансов доложат, сколько им денег нужно, я тогда скажу, что нужно столько-то», — добавил Медведев.
Законопроект о суверенном рунете
Госдума 12 февраля приняла в первом чтении законопроект о комплексе организационных, административных и технических мер по защите и устойчивой работе сети интернет в России.
Законопроект позволит создать независимую инфраструктуру для бесперебойного функционирования интернета в РФ, заявлял один из авторов документа, сенатор Андрей Клишас. Как говорится в пояснительной записке к документу, проект закона «подготовлен с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США».
Правительство поддержало принятие законопроекта в I чтении Госдумой при условии его доработки к II чтению. Не поддержала законопроект Счетная палата, указав, что его реализация потребует бюджетных расходов, а также «приведет к росту стоимости товаров и услуг на российском рынке». Профильная комиссия РСПП обращала внимание, что некоторые предложенные меры избыточны или создают риски ухудшения качества работы и даже отказа сетей связи в РФ.
Правительство намерено в ближайшее время внести в Госдуму поправки к закону о защите российского сегмента интернета от внешних угроз, которые в настоящее время проходят межведомственное согласование, в частности с Федеральной службой безопасности России, сообщил «Интерфаксу» 20 марта источник, знакомый с ситуацией.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью газете «Известия» заявил, что в России не будут ограничивать интернет, планов отключиться от глобальной Сети у страны нет. Он подчеркнул необходимость защитить российскую сеть от отключения извне.