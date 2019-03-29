Достижения Рунета и закон о фейк-ньюс. О чем рассказал Медведев пользователям «ВКонтакте»

ТАСС приводит основные заявления председателя правительства.
Основное достижение Рунета в том, что он есть, и в том, что он развивается. Я нисколько не шучу, поскольку есть страны, где нет своего neta, а есть просто условно англоязычный сегмент сети, который развивается в неанглоязычной стране.
Я могу прямо ответить: никогда они не отменят санкции в отношении России, потому что вся их политика, за последние 100 лет, во всяком случае, была построена на бесконечном применении санкций в отношении нашей страны, как бы она ни называлась — Советский Союз или Российская Федерация. У нас в истории не было промежутка, когда бы этих санкций не существовало вообще.
Что бы там не говорили, не ссылались на историю, на консервативный характер общества, на
какие-тотрадиции, дискриминация есть и скажем по-честному,эта проблема у нас более острая, чем в целом ряде других стран.
Вообще, работа в правительстве — это не самая простая работа. Я могу сказать, что из того, чем я занимался, это, наверное, самая сложная работа.