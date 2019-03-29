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17:13 (мск), источник: ТАСС

Достижения Рунета и закон о фейк-ньюс. О чем рассказал Медведев пользователям «ВКонтакте»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил офис компании Mail.ru, где провел встречу с руководителями ведущих российских IТ-компаний Mail.ru Group и Yandex, а также ответил на вопросы пользователей «ВКонтакте».

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ТАСС приводит основные заявления председателя правительства.

О регулировании интернета

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О Рунете

  • Медведев отметил высокие темпы роста Рунета — до 15% в год. Он обратил внимание на рост числа сайтов на русском языке.
Основное достижение Рунета в том, что он есть, и в том, что он развивается. Я нисколько не шучу, поскольку есть страны, где нет своего neta, а есть просто условно англоязычный сегмент сети, который развивается в неанглоязычной стране.
Дмитрий Медведев
Премьер-министр РФ
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  • По его оценке, в России «ситуация совершенно другая». Он подчеркнул, что в России, в отличие от «большинства крупных, технологически развитых и вполне обеспеченных стран», «есть свои поисковики и социальные сети».
  • По словам главы правительства, реализация положений закона о защите российского сегмента интернета от киберугроз не потребует «фантастических расходов». «Это определенные деньги, сомнений нет. Но это не фантастические средства, которые иногда рисуют, — там сотни миллиардов рублей. Этого точно нет, конечно, абсолютно, даже близко», — сказал премьер-министр.

О законе о фейк-ньюс

  • Закон о блокировке недостоверных новостей (фейк-ньюс) призван бороться не с ошибками СМИ, а с заведомо ложной анонимной информацией, которая может иметь негативные последствия, уточнил Медведев. Он подчеркнул, что «власть должна каким-то образом реагировать» на случаи, когда «генерируются заведомо ложные новостные поводы, вокруг которых потом начинает формироваться отдельная повестка дня, которая, в конечном счете, может иметь весьма негативные последствия — а может и не иметь, конечно».

О санкциях и деле Абызова

  • Медведев считает, что США никогда не отменят санкции в отношении России, так как они многие годы строят свою политику на этом.
Я могу прямо ответить: никогда они не отменят санкции в отношении России, потому что вся их политика, за последние 100 лет, во всяком случае, была построена на бесконечном применении санкций в отношении нашей страны, как бы она ни называлась — Советский Союз или Российская Федерация. У нас в истории не было промежутка, когда бы этих санкций не существовало вообще.
Дмитрий Медведев
Премьер-министр РФ
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  • Глава кабмина заявил, что у него нет претензий к системе Открытого правительства, развитием которой занимался арестованный ранее экс-министр Михаил Абызов. «Это была серьезная и вполне важная для страны работа», — сказал он.

О компьютерных технологиях

  • Медведев отметил, что компьютерные технологии — это не единственная сфера, где мы [Россия], к сожалению, в силу достаточно жесткой рамки налогов, которые у нас применяются, делаем свою юрисдикцию не конкурентоспособной. Он привел пример из области кинематографии и рассказал о том, что съемки дешевле проводить в других странах.
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  • Возвращение в Россию молодых специалистов нужно мотивировать не только зарплатой, сказал Медведев. По его словам, «это всегда абсолютно индивидуальная история, кого-то проще вернуть, кого-то сложнее».

О гендерной дискриминации

  • Премьер-министр признал, что проблема гендерной дискриминации в России стоит более остро, чем в ряде других стран, и призвал решать этот вопрос.
Что бы там не говорили, не ссылались на историю, на консервативный характер общества, на какие-то традиции, дискриминация есть и скажем по-честному, эта проблема у нас более острая, чем в целом ряде других стран.
Дмитрий Медведев
Премьер-министр РФ

О соцсетях и критике власти

  • Критика власти в интернете — это нормальное явление, политикам нужно быть готовыми к такому общению в сети, заявил Медведев. «К власти всегда повышенные требования, иногда очень жесткие, власть всегда критикуют, это абсолютно нормально», — сказал он. Медведев рассказал, что научился спокойно относиться к хамству в соцсетях.
  • Премьер-министр уверен, что люди имеют право советовать правительству, как тратить бюджетные деньги. «Но надо понимать, что у нас очень много задач и у нас очень большое и сложное государство», — сказал он. Медведев добавил, что «искусство тратить деньги — это важная составляющая работы любого правительства».
  • Медведев заявил, что работа в правительстве является для него наиболее сложной.
Вообще, работа в правительстве — это не самая простая работа. Я могу сказать, что из того, чем я занимался, это, наверное, самая сложная работа.
Дмитрий Медведев
Премьер-министр РФ
Премьер-министр также признался, что скучает по тем временам, когда мог свободно передвигаться без охраны.
  • Медведев признался, что ему не нравятся новые иностранные слова, используемые в русском языке, но он не считает, что следует отказаться от термина «эскроу-счета». «Не нужно использовать мудреные англоязычные или иноязычные термины, все можно обычным русским языком объяснить», — сказал председатель правительства.
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