Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
10 Хиросим: что взорвалось на Камчатке
Водителей пугают новым «разводом» от ГИБДД (видео)
Кейт Миддлтон встретилась со скаутами
Софья Евстигнеева: «Не хочу бежать от фамилии»
Неудачный ремонт обошелся россиянину в 56 миллионов рублей
Какие проблемы волнуют москвичей Оказалось, что горожан интересуют такие вопросы: становится ли Москва более европейским городом
В роддомах Подмосковья мамам начнут дарить наборы для новорожденных
Давать ли пустышку: «за» и «против»
Подагра: первые симптомы
15 знаменитостей, которым не к лицу пластика
Дана Борисова рассказала о сексуальной зависимости - подробности
Опубликованы фото похудевшей Софии Ротару
Внучка знаменитой актрисы унаследовала ее удивительную красоту
29-летняя женщина-политик из США покорила соцсети
Анна Курникова станцевала на столе, обнажив тело - видео
“Я без него не могу”: Кабаева высказалась о любви
Московские кафе с животными могут закрыть
Москвичи начали покидать город
Фоторепортажи
8Блэкаут в Венесуэле
1245 лет назад была найдена уникальная Терракотовая армия
19:37 (мск), источник: Известия

Минобороны показало галлюциногенный щит

Министерство обороны России опубликовало видео тренировок штурмового подразделения инженерных войск на нижегородском полигоне Мулино, в ходе которых применен бронещит с ослепляющими фонарями.

В ходе учений бойцы отработали наступление и освобождение от незаконных вооруженных формирований населенного пункта, который они блокировали с земли и с воздуха. На кадрах видно, как при штурме здания для ослепления и дезориентации условного противника военнослужащие использовали щит со специальными световыми элементами, вспышки которых способны даже вызвать галлюцинации. Задача по освобождению заложников была выполнена, пишет РБК.

Во время загрузки произошла ошибка.
Демонстрация работы щита со специальными световыми элементами на 1:50

В конце февраля сообщалось, что воздушно-десантные войска ВС России получили новый разведывательный комплекс, в состав которого входят спецмашина и беспилотники «Орлан-10». Система за считаные минуты создает сверхточные 3D-модели местности, а затем рассылает их подразделениям.

 Губернаторские игры: ущерб по делу Ишаева может вырасти в сотни раз
Как изменится жизнь россиян с 1 апреля
Медведев ответил на вопросы пользователей «ВКонтакте». Главное
СМИ узнали о новых санкциях против России из-за «дела Скрипалей»
Рынок акций РФ и рубль развернулись вниз на новостях о санкциях
Как изменится жизнь россиян с 1 апреля
Разгадана тайна телефонов, которые 30 лет выносило на пляж
В Австралии рыбак выловил 100-килограммовую голову акулы
Спорт
Шопинг на €500 млн: кого купит «Реал» Не успел Зинедин Зидан вернуться на пост главного тренера мадридского «Реала», как на «королевский клуб» обрушилась настоящая лавина трансферных слухов
Hi-Tech
Что не так с самым современным авианосцем США Полный провал...
Авто
Новый «развод» от ГИБДД: медицинский осмотр прямо на дороге В ГИБДД СВАО города Москвы появилась новая «бесплатная услуга» для водителей — медицинский осмотр
Кино
Цекало с женой, Цыганов со Снигирь: звезды на кинопремии В Москве раздали награды лучшим фильмам и сериалам
Недвижимость
Как выглядит квартира за полмиллиарда на Крестовском острове
В России могут массово обанкротиться застройщики
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
Известная 31-летняя российская актриса родила первенца София Каштанова принимает поздравления
Леди
Мужа Алсу заподозрили в изменах певице СМИ отреагировали на недавнее интервью певицы.
Все о ремонте
10 предметов интерьера, которые изменили мир дизайна
5 простых способов сэкономить тепло и электричество
Как из чердака сделать полноценную комнату
Какие инструменты нужны для черновых работ и сколько они стоят
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь