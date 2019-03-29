США подготовили новые санкции против России в связи с «делом Скрипалей»
Москва. 29 марта. INTERFAX.RU — Минфин и госдеп США завершили подготовку пакета санкций против РФ в связи с попыткой отравления в Великобритании
Москва. 29 марта. INTERFAX.RU — Минфин и госдеп США завершили подготовку пакета санкций против РФ в связи с попыткой отравления в Великобритании
Теперь для того, чтобы новые ограничительные меры вступили в силу, их должны одобрить в Белом доме, отмечает агентство.
Точный объем санкций пока неизвестен. Один из источников Bloomberg утверждает, что они затрагивают банковский сектор РФ.
Госдеп США 27 августа 2018 года ввел санкции в отношении России за несоблюдение Закона США о контроле над химическим и биологическим оружием (CBW Act) в связи с обвинениями в причастности Москвы к покушению на
С 27 августа действует первый пакет санкций, он включает в себя запрет на оказание внешней помощи России, на продажу оружия и финансирование таких сделок, отказ от кредитования со стороны госструктур США и запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения. Первым санкционным пакетом также предусмотрено прекращение содействия России в поставках для нее продовольствия и продукции сельского хозяйства, за исключением гуманитарной помощи.
При этом в госдепе подчеркивали, что если в 90-дневный период Россия не предоставит США гарантий о том, что она больше не будет использовать химоружие, в том числе не позволит международным ведомствам проинспектировать объекты, производящие химоружие, то Вашингтон введет второй, «более жесткий» пакет санкций в связи с нарушением CBW Act. Предоставленный российским властям 90-дневный срок истек в конце ноября 2018 года.
Ожидается, что второй, более болезненный пакет санкций может включать в себя запрет на банковское кредитование правительства РФ, за исключением кредитов на покупку еды и сельхозпродукции, запрет американского экспорта в РФ любых товаров и технологий, кроме еды и сельхозпродукции; запрет импорта российских товаров в США; лишение российской авиакомпании с государственным финансированием «Аэрофлот» права на полеты в США, понижение уровня дипломатических отношений между странами и противодействие финансированию РФ со стороны международных финансовых институтов.
США вслед за Великобританией обвинили российские спецслужбы якобы в применении
В России со своей стороны отмечали, что обвинения в применении химоружия беспочвенны и что в России нет действующих производств запрещенных видов оружия для проведения соответствующих инспекций.
«Что касается санкций, то это действия контрпродуктивные и бессмысленные, особенно в отношении такой страны, как Россия. Дело не только в позиции президента Соединенных Штатов, дело в позиции так называемого истеблишмента, правящего класса в широком смысле этого слова. Надеюсь, что осознание того, что эта политика не имеет перспектив,
В то же время, по словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, «стопроцентная зеркальность» на американские экономические санкции «совсем необязательна».