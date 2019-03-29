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18:26 (мск), источник: Интерфакс

США подготовили новые санкции против России в связи с «делом Скрипалей»

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU — Минфин и госдеп США завершили подготовку пакета санкций против РФ в связи с попыткой отравления в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и передали свои предложения в Белый дом, сообщает в пятницу Bloomberg со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

Теперь для того, чтобы новые ограничительные меры вступили в силу, их должны одобрить в Белом доме, отмечает агентство.

Точный объем санкций пока неизвестен. Один из источников Bloomberg утверждает, что они затрагивают банковский сектор РФ.

Первый пакет санкций

Госдеп США 27 августа 2018 года ввел санкции в отношении России за несоблюдение Закона США о контроле над химическим и биологическим оружием (CBW Act) в связи с обвинениями в причастности Москвы к покушению на экс-полковника ГРУ Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года в британском Солсбери.

Дело Скрипалей
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Санкции, связанные с предполагаемым применением Россией химоружия, вводились в отношении Российской Федерации в целом и не затрагивали напрямую российских бизнесменов и чиновников, а также компании из РФ.

С 27 августа действует первый пакет санкций, он включает в себя запрет на оказание внешней помощи России, на продажу оружия и финансирование таких сделок, отказ от кредитования со стороны госструктур США и запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения. Первым санкционным пакетом также предусмотрено прекращение содействия России в поставках для нее продовольствия и продукции сельского хозяйства, за исключением гуманитарной помощи.

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При этом в госдепе подчеркивали, что если в 90-дневный период Россия не предоставит США гарантий о том, что она больше не будет использовать химоружие, в том числе не позволит международным ведомствам проинспектировать объекты, производящие химоружие, то Вашингтон введет второй, «более жесткий» пакет санкций в связи с нарушением CBW Act. Предоставленный российским властям 90-дневный срок истек в конце ноября 2018 года.

Ожидается, что второй, более болезненный пакет санкций может включать в себя запрет на банковское кредитование правительства РФ, за исключением кредитов на покупку еды и сельхозпродукции, запрет американского экспорта в РФ любых товаров и технологий, кроме еды и сельхозпродукции; запрет импорта российских товаров в США; лишение российской авиакомпании с государственным финансированием «Аэрофлот» права на полеты в США, понижение уровня дипломатических отношений между странами и противодействие финансированию РФ со стороны международных финансовых институтов.

Властям США нужно выбрать, по меньшей мере, три меры из вышеперечисленных в рамках введения новых санкций.

США вслед за Великобританией обвинили российские спецслужбы якобы в применении нервно-паралитического вещества военного назначения «Новичок» при попытке покушения на Скрипаля и его дочь в британском городе Солсбери в начале марта 2018 года. Вашингтон также обвиняет Москву в тайных разработках запрещенных видов вооружения.

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Россия не согласна с обвинениями

В России со своей стороны отмечали, что обвинения в применении химоружия беспочвенны и что в России нет действующих производств запрещенных видов оружия для проведения соответствующих инспекций.

«Что касается санкций, то это действия контрпродуктивные и бессмысленные, особенно в отношении такой страны, как Россия. Дело не только в позиции президента Соединенных Штатов, дело в позиции так называемого истеблишмента, правящего класса в широком смысле этого слова. Надеюсь, что осознание того, что эта политика не имеет перспектив, все-таки когда-нибудь это осознание придет к нашим американским партнерам, и мы начнем сотрудничать в нормальном режиме», — сказал президент РФ Владимир Путин 22 августа на пресс-конференции в Сочи.

В то же время, по словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, «стопроцентная зеркальность» на американские экономические санкции «совсем необязательна».

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