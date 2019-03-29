Боевики готовят в Идлибе новую химатаку при поддержке стран Запада

По его словам, что для этих целей в Идлиб прибыли представители спецслужб Франции и Бельгии. В частности, они организовали встречу командиров террористов «Хайат Тахрир Аш-Шам"* и представителей организации «Белые каски».
По сообщению Центра по примирению, на встрече обсуждалась организация съемок, свидетельствующих о «применении» Россией и Сирией отравляющих веществ.
«За участие в съемках сцен, изображающих последствия применения отравляющих веществ, установлены выплаты в размере 100 долларов США на человека», — заявил Купчишин.
По его словам, спецслужбы Бельгии снимали на видео удары ВКС по складам с боеприпасами террористов в Идлибе, чтобы потом обвинить Россию в применении химоружия.
Представители Центра по примирению не исключили, что организаторы провокации используют реальные отравляющие вещества, которые 23 марта под видом баллонов с кислородом и бытовым газом доставили в Идлиб под контролем сотрудников французских спецслужб. Жертвами химатаки могут стать в том числе беженцы.
Купчишин добавил, что российский Центр по примирению призывает лидеров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.
Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков ранее напомнил, что российская сторона обращала внимание на попытки организации «Белые каски» организовать в демилитаризованной зоне вокруг Идлиба провокации с использованием отравляющих веществ для обвинения в этом правительственных войск.
* Террористическая организация, запрещенная в России