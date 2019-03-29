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22:07 (мск), источник: РИА Новости

Госдеп назвал целью россиян в Венесуэле восстановление С-300

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Российские военные прилетели в Венесуэлу, чтобы восстановить работу систем ПВО С-300, считает спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс. Его речь опубликована в Twitter Госдепа.

Источник: РИА "Новости"

Как заявил Абрамс, специалисты намерены наладить функционирование комплексов после масштабного отключения электроэнергии в стране.

«По нашему мнению, одна из вещей, которыми русские там занимаются, — это помощь властям с системами С-300, которые пострадали от «блэкаутов», — отметил спецпредставитель.

Абрамс добавил, что США не в курсе, какое именно техническое обслуживание оказывают российские военные.

В начале марта Национальная корпорация по электроэнергии Венесуэлы сообщила о диверсии на крупной гидроэлектростанции «Эль-Гури». В результате инцидента в Каракасе и в 21 из 23 штатов страны отключилось электричество. Николас Мадуро возложил ответственность за случившееся на Вашингтон. В свою очередь, госсекретарь США Майк Помпео отверг эти обвинения.

В субботу 23 марта для проведения консультаций по военно-техническому сотрудничеству в аэропорт под Каракасом прибыли два самолета с российскими военнослужащими. По данным местных СМИ, всего в Венесуэлу прилетели 99 военных, также были доставлены 35 тонн груза. Как подчеркнула официальный представитель МИД Мария Захарова, присутствие российских специалистов регулируется соглашением о военно-техническом сотрудничестве между Москвой и Каракасом.

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