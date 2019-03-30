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05:08 (мск), источник: ТАСС

Reuters: Трамп заявил, что намерен в будущем обсудить с Путиным ситуацию в Венесуэле

ВАШИНГТОН, 29 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшем будущем может обсудить ситуацию в Венесуэле с российским лидером Владимиром Путиным.

Источник: AP 2019

«Мы, скорее всего, поговорим в будущем», — приводит в пятницу его заявление агентство Reuters. «Я буду говорить со множеством людей — возможно, с президентом Путиным, возможно, с [председателем КНР] Си Цзиньпином» — сказал американский лидер, отвечая на вопросы журналистов в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида.

Ранее в пятницу помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил в интервью Reuters, что Трамп в ближайшее время не намерен проводить телефонные переговоры с российским лидером.

В распространенном во вторник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой говорится, что специалисты из России прибыли в Венесуэлу в строгом соответствии с конституцией республики.

Как подчеркнула Захарова, «нахождение российских специалистов на территории Венесуэлы регулируется соглашением между правительством Российской Федерации и правительством Венесуэлы о военно- техническом сотрудничестве, подписанным в мае 2001 года и своевременно прошедшим необходимые ратификационные процедуры в обоих государствах».

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29 марта© Ньюстюб
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