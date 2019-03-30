Reuters: Трамп заявил, что намерен в будущем обсудить с Путиным ситуацию в Венесуэле

«Мы, скорее всего, поговорим в будущем», — приводит в пятницу его заявление агентство Reuters. «Я буду говорить со множеством людей — возможно, с президентом Путиным, возможно, с [председателем КНР] Си Цзиньпином» — сказал американский лидер, отвечая на вопросы журналистов в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида.
Ранее в пятницу помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил в интервью Reuters, что Трамп в ближайшее время не намерен проводить телефонные переговоры с российским лидером.
В распространенном во вторник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой говорится, что специалисты из России прибыли в Венесуэлу в строгом соответствии с конституцией республики.
Как подчеркнула Захарова, «нахождение российских специалистов на территории Венесуэлы регулируется соглашением между правительством Российской Федерации и правительством Венесуэлы о военно- техническом сотрудничестве, подписанным в мае 2001 года и своевременно прошедшим необходимые ратификационные процедуры в обоих государствах».