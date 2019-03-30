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02:12 (мск), источник: Известия

«Нафтогаз» рассказал о плане на случай остановки транзита газа РФ

Глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев сообщил, что Киев рассматривает план действий на случай прекращения транзита российского газа по территории страны.

Источник: РИА "Новости"

«Короткий ответ: больше хранилищ и больше сжиженного газа», — приводит слова функционера агентство «Укринформ».

По мнению Коболева, это и должно обеспечить энергетическую безопасность Украины. Кроме того, рассматривается вариант поставок газа «по другим путям».

Также он указал, что многие газовые дилеры создают дополнительные возможности по поставкам газа в самой Европе, которая «уже способна выстоять в потенциальном газовом кризисе».

Глава «Нафтогаза» подчеркнул, что Украина работает «над увеличением возможностей относительно импорта из ЕС», По его словам, «терминалы сжиженного газа будут в полной мере способны заместить российский газ».

Контракт на транзит газа между «Газпромом» и «Нафтогазом» заканчивается в конце текущего года. Киев требует от российской компании выплаты почти $12 млрд из-за вероятных убытков Украины в случае потери транзита и снижения стоимости газотранспортной системы страны.

Москва неоднократно обещала, что сохранит транспортировку газа в Европу через Украину в случае экономической обоснованности и восстановления баланса интересов и симметрии в обязанностях сторон.

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