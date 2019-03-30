«Нафтогаз» рассказал о плане на случай остановки транзита газа РФ
Глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев сообщил, что Киев рассматривает план действий на случай прекращения транзита российского газа по территории страны.
Глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев сообщил, что Киев рассматривает план действий на случай прекращения транзита российского газа по территории страны.
«Короткий ответ: больше хранилищ и больше сжиженного газа», — приводит слова функционера агентство «Укринформ».
По мнению Коболева, это и должно обеспечить энергетическую безопасность Украины. Кроме того, рассматривается вариант поставок газа «по другим путям».
Также он указал, что многие газовые дилеры создают дополнительные возможности по поставкам газа в самой Европе, которая «уже способна выстоять в потенциальном газовом кризисе».
Глава «Нафтогаза» подчеркнул, что Украина работает «над увеличением возможностей относительно импорта из ЕС», По его словам, «терминалы сжиженного газа будут в полной мере способны заместить российский газ».
Контракт на транзит газа между «Газпромом» и «Нафтогазом» заканчивается в конце текущего года. Киев требует от российской компании выплаты почти $12 млрд
Москва неоднократно обещала, что сохранит транспортировку газа в Европу через Украину в случае экономической обоснованности и восстановления баланса интересов и симметрии в обязанностях сторон.