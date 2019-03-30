Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Земле грозит катастрофа. Пострадают Россия, США и Канада
Водителей пугают новым «разводом» от ГИБДД (видео)
Женщина с двумя матками родила дважды за месяц
Затравленной за откровенное фото учительнице предложили работу
Москвичи начали покидать город
Какие проблемы волнуют москвичей Оказалось, что горожан интересуют такие вопросы: становится ли Москва более европейским городом
Известная 31-летняя российская актриса родила первенца
Кейт Миддлтон встретилась со скаутами
Врач тайно оплодотворял пациенток и стал отцом десятков детей
Ученые призывают отказаться от яиц
Россиянка попала в Китае в больницу и не может оттуда выбраться
Инцидент с ребенком отвернул фанатов от Леонтьева
Мужчина нашел украденную в 90-х вещь, которая уже стоит €25 млн
Ставший популярным напиток признали противораковым
Анна Курникова станцевала на столе, обнажив тело - видео
“Я без него не могу”: Кабаева высказалась о любви
Как не нужно строить дом: реальные истории людей
Москвичи начали покидать город
Фоторепортажи
10Мир отметил День святого Патрика
8Блэкаут в Венесуэле
06:15 (мск), источник: РИА Новости

Вучич назвал причину, по которой Сербия не может признать Крым российским

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич сослался на ситуацию с Косово, объясняя, почему Белград не может признать Крым частью России.

Источник: Reuters

В июне прошлого года Вучич в интервью французскому изданию Le Monde заявил, что если бы Сербия признала Крым частью России, это означало бы поддержку независимости Косово. При этом Вучич напомнил, что Белград не поддержал санкции Запада против Москвы, введенные из-за вхождения Крыма в состав России.

Читайте также
Тучи над Вучичем: почему Белград не решается применять силу

«Если бы мы сегодня это сделали (признали Крым российским), нам бы привели аналогию с Косово. Сказали бы, что по такому принципу Косово тоже является независимым и что у нас больше нет права за него бороться. Я считаю, что любой нормальный человек и в России, и в любой другой стране это понимает», — сказал сербский лидер в эфире телеканала «Россия 24».

Вучич несколько раз подчеркнул, что отношения Москвы и Белграда остаются хорошими. Он добавил, что Сербия не станет поддерживать какие-либо санкции против России, и эта позиция останется неизменной.

«Если у России есть друг получше, который в более тяжелых условиях сохраняет свою дружбу и любовь к России и к русскому народу, подскажите мне, что это за страна и где она находится», — добавил президент Сербии.

Читайте также
Президент Сербии обвинил США, Британию и Германию в создании армии в Косово

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.

Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.

Руководство Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году было вынуждено начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. В настоящее время диалог приостановлен.

Чему научил 1999 год: Вучич объяснил, почему Сербия не хочет вступать в НАТО
Во время загрузки произошла ошибка.
25 марта© Ньюстюб
 Экс-президент Украины оценил обещания Порошенко вернуть Крым
В Крыму оштрафовали женщину, задавившую кота в центре Симферополя
Трамп намерен обсудить с Путиным ситуацию в Венесуэле
Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины
Как изменится жизнь россиян с 1 апреля
Унесенный ветром: в Турции мужчина улетел на зонте
Биологи выяснили, как сделать человека невидимым для комаров
Разгадана тайна телефонов, которые 30 лет выносило на пляж
Спорт
Шопинг на €500 млн: кого купит «Реал» Не успел Зинедин Зидан вернуться на пост главного тренера мадридского «Реала», как на «королевский клуб» обрушилась настоящая лавина трансферных слухов
Hi-Tech
Что не так с самым современным авианосцем США Полный провал...
Авто
Новый «развод» от ГИБДД: медицинский осмотр прямо на дороге В ГИБДД СВАО города Москвы появилась новая «бесплатная услуга» для водителей — медицинский осмотр
Кино
Цекало с женой, Цыганов со Снигирь: звезды на кинопремии В Москве раздали награды лучшим фильмам и сериалам
Недвижимость
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
В России могут массово обанкротиться застройщики
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
Известная 31-летняя российская актриса родила первенца София Каштанова принимает поздравления
Леди
Мужа Алсу заподозрили в изменах певице СМИ отреагировали на недавнее интервью певицы.
Все о ремонте
10 предметов интерьера, которые изменили мир дизайна
5 простых способов сэкономить тепло и электричество
Как из чердака сделать полноценную комнату
Какие инструменты нужны для черновых работ и сколько они стоят
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь