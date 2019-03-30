Вучич назвал причину, по которой Сербия не может признать Крым российским
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич сослался на ситуацию с Косово, объясняя, почему Белград не может признать Крым частью России.
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич сослался на ситуацию с Косово, объясняя, почему Белград не может признать Крым частью России.
В июне прошлого года Вучич в интервью французскому изданию Le Monde заявил, что если бы Сербия признала Крым частью России, это означало бы поддержку независимости Косово. При этом Вучич напомнил, что Белград не поддержал санкции Запада против Москвы, введенные
«Если бы мы сегодня это сделали (признали Крым российским), нам бы привели аналогию с Косово. Сказали бы, что по такому принципу Косово тоже является независимым и что у нас больше нет права за него бороться. Я считаю, что любой нормальный человек и в России, и в любой другой стране это понимает», — сказал сербский лидер в эфире телеканала «Россия 24».
Вучич несколько раз подчеркнул, что отношения Москвы и Белграда остаются хорошими. Он добавил, что Сербия не станет поддерживать
«Если у России есть друг получше, который в более тяжелых условиях сохраняет свою дружбу и любовь к России и к русскому народу, подскажите мне, что это за страна и где она находится», — добавил президент Сербии.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.
Руководство Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году было вынуждено начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. В настоящее время диалог приостановлен.